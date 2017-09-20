В детском мультфильме "Пчелка Майя" зрители обнаружили неприличное граффити

Увиденное вызвало бурное возмущение родителей, чьи дети смотрят этот мультфильм.

В США молодая мама из штата Пенсильвания опубликовала в соцсетях пост, в котором продемонстрировала короткий фрагмент популярного мульфильма "Пчетка майя". В размещенном Чей Робинсон эпизоде можно отчетливо увидеть граффити в виде фалличекого символа.

Непристойное изображение содержалось в 35-й серии первого сезона американской версии мультсериала. В российском YouTube этой серии нет. По сюжету пчелка Майя отправляется на поиски воды. В этот момент в кадре ужшкммт мелькает полый ствол поваленного дерева, внутри которого нарисовано то самое граффити.

"Я знаю, что я не сумасшедшая и что подобного не должно быть в детском шоу. Это абсолютно отвратительно, нет никаких причин, по которым дети должны видеть подобное. Не знаю, собирается ли [провайдер] что-то с этим делать", - отметила Чей Робинсон в комментарии для The Mirror.

Публикация американки быстро стала вирусной и собрала сотни возмущённых комментариев.