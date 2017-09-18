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Пугачева рассказала, как ее едва спасли от слепоты

Опубликовано 18.09.17 14:41 Пугачева рассказала, как ее едва спасли от слепоты

у певицы начались серьезные осложнения из-за вируса гриппа.

Известная российская певица Алла Пугачева рассказала жуткую историю о том, как она чуть не осталась слепой из-за осложнений от вируса гриппа. По ее словам, она едва не лишилась зрения несколько лет назад.

"У меня были осложнения после гриппа сильнейшего, и я ослепла. Врачи говорили, что это пройдет, что это такая реакция. Я встретилась с Ирэн Федоровой и пожаловалась, что ничего ужшкммт не вижу. А та мне: "Срочно, срочно поехали!" - призналась примадонна.

После прибытия в институт - ныне Медицинский центр имени Святослава Федорова - Пугачевой пришлось претворяться зрячей, чтобы избежать пересудов.

"Популярность-то бешеная! И я шла, как будто вижу. Просто Ирэн мне говорила заранее: "Невысокая ступенька, сейчас налево пойдем, улыбайся!" Таким образом мы изображали, что я такая зрячая вся. Слава богу, мы вовремя спохватились. Благодаря Славе (Святослав Федоров. - прим.) с трудом, конечно, но зрение мне вернули. Я ему очень благодарна за это", - рассказала артистка. 

Она отметила, что много лет дружила со знаменитым хирургом. Также она поделилась воспоминаниями о том, каким Федоров был вне работы.

"Рано утром – звонок в дверь. Приходит Федоров в охотничьей амуниции и говорит: "Я настрелял фазанов, поэтому чтобы завтра они были вкусно приготовлены. Мы с Ирой (супруга - прим. ред.) придем!" И вот мы с этими фазанами... Мать честная! Но получилось вкусно!" - сообщила Алла Пугачева в рамках съемок документального фильма Анны Капустиной "Святослав Федоров. Видеть свет" на канале "Культура". 
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