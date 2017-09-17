СК: в Петербурге полицейские прижигали ноздри задержанным

В СИЗО уже отправлены экс-заместитель начальника угрозыска Невского районного отдела полиции Артём Морозов и оперативник этого же отдела Сергей Котенко.

В Санкт-Петербурге двух бывших и четырех действующих сотрудников полиции заподозрили в превышении должностных полномочий. Как сообщается на сайте следственных органов СКР по городу, фигурантами уголовного дела стали бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, а также трое оперуполномоченных уголовного розыска данного отдела полиции и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела ужшкммт полиции.

В частности, задержаны: Артем Морозов и Андрей Барашков, бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.

По версии следствия, 26 апреля этого года трое оперуполномоченных задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Этого же мужчину они доставили в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой. В дальнейшем он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков по сфабрикованному делу.

А в мае 2017 года бывшие сотрудники органов подозреваются в порче имущества букмекерской конторы, паспортов работников данного учреждения, издевательствах над охранником, от которого они требовали дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем.

В ходе проведения ряда обысков у соучастников были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также боеприпасы.

Как сообщает Topspb-ТВ, в следственный изолятор отправлены экс-заместитель начальника угрозыска Невского районного отдела полиции Артём Морозов и оперативник этого же отдела Сергей Котенко. Невский районный суд Петербурга взял под стражу до 27 сентября двух подозреваемых по делу об избиении и издевательствах над задержанным.