Лидер ЛДПР после критики синоптиков направил им благодарность за точный прогноз, благодаря которому он посетил Московский фестиваль садов и цветов в хорошую погоду.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел "качественное изменение" в работе синоптиков и предложил премировать их. Ранее он предлагал разогнать Мосгидромет, не предсказавший сильнейший ливень в столице.

"Сегодня лидер ЛДПР посетил VI Московский международный фестиваль садов и цветов в столичном парке искусств "Музеон". Изначально мероприятие планировалось на 12 часов дня, но Мосгидромет дал оперативный прогноз, что ровно в 12 часов в Москве пойдет дождь. Так и произошло. Воспользовавшись прогнозом, Владимир Жириновский начало посещения фестиваля перенес ужшкммт на 11 часов дня. В результате общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде", — говорится в сообщении ЛДПР.

Жириновский связал «качественные изменения» в работе метеорологической службы с высказанной им критикой в ее адрес. «Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы. Спасибо за хорошую работу!», — отметил депутат.

В свою очередь главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова ответила на критику Жириновского. По ее словам, общий прогноз по дождю был, а "предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно", передают РИА Новости.

Ранее TopNews писал, как 5 июля, лидер ЛДПР рассказал, что впервые промок до нитки под дождем и обвинил в этом синоптиков. По его словам, метеорологи должны сообщать о сильном ливне в конкретном месте хотя бы за 20 минут.