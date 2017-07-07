 
TOP 10

1 Путин озвучил перед журналистами темы переговоров с Трампом

2 СМИ сообщили о нападение на отель в Гамбурге, где остановился Путин

3 "Вот так надо выкладываться!": недовольный клиент пригласил стриптизерш в отделение Сбербанка (ВИДЕО)

4 "За все на свете надо платить": Лоза высказался о болезни Осина

5 Егор Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Юлии Высоцкой (ФОТО)

6 Обманутые вкладчики Forex Trend объединились в интернете

7 Захарова выложила в Сеть видео из Гамбурга с «дымящимся адом»

8 «Роскосмос» опубликовал ФОТО портрета Путина на поле в Италии из космоса

9 "Человечество ждет крах": Илон Маск предупредил мир о грядущей глобальной катастрофе

10 "Олег только на публике был лапонькой": подруга "Иванушки" поделилась воспоминаниями о Яковлеве

Новости наших партнеров

Жириновский увидел "качественное изменение" в работе синоптиков

Опубликовано 07.07.17 21:16 Жириновский увидел "качественное изменение" в работе синоптиков

Лидер ЛДПР после критики синоптиков направил им благодарность за точный прогноз, благодаря которому он посетил Московский фестиваль садов и цветов в хорошую погоду.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел "качественное изменение" в работе синоптиков и предложил премировать их. Ранее он предлагал разогнать Мосгидромет, не предсказавший сильнейший ливень в столице.

"Сегодня лидер ЛДПР посетил VI Московский международный фестиваль садов и цветов в столичном парке искусств "Музеон". Изначально мероприятие планировалось на 12 часов дня, но Мосгидромет дал оперативный прогноз, что ровно в 12 часов в Москве пойдет дождь. Так и произошло. Воспользовавшись прогнозом, Владимир Жириновский начало посещения фестиваля перенес ужшкммт на 11 часов дня. В результате общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде", — говорится в сообщении ЛДПР.

Жириновский связал «качественные изменения» в работе метеорологической службы с высказанной им критикой в ее адрес. «Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы. Спасибо за хорошую работу!», — отметил депутат.

В свою очередь главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова ответила на критику Жириновского. По ее словам, общий прогноз по дождю был, а "предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно", передают РИА Новости.

Ранее TopNews писал, как 5 июля, лидер ЛДПР рассказал, что впервые промок до нитки под дождем и обвинил в этом синоптиков. По его словам, метеорологи должны сообщать о сильном ливне в конкретном месте хотя бы за 20 минут. 
Другие материалы по этой теме

В Гидрометцентре ответили на критику промокшего Жириновского

Промокший Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга