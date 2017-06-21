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Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

Опубликовано 21.06.17 13:05 Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить авиалайнер главы российского оборонного ведомства.

В небе над нейтральными водами Балтики произошел инцидент, во время которого истребитель F-16 одной из стран НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося на борту воздушного судна генерала армии.

По информации агентства, авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Сергея Шойгу, следовавший в Калининград. После того, как один из F-16 пошел на сближение, между воздушными судами своевременно ужшкммт появился российский Су-27 из эскорта, состоящего из истребителей морской авиации. Качнувшись, он показал вооружение, после чего натовский истребитель ретировался.

Добавим, что в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны. Мероприятие будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.
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