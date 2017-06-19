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В Минобороны РФ пригрозили сбивать самолеты США в небе Сирии

Опубликовано 19.06.17 15:13 В Минобороны РФ пригрозили сбивать самолеты США в небе Сирии

В министерстве обороны РФ жестко прокомментировали действия в Сирии коалиции, возглавляемой США.

Министерство обороны РФ решило прекратить взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии. Речь идёт о соглашении по предотвращению инцидентов в небе над САР.

Причинами послужили военная агрессия со стороны Вашингтона и действия американской авиации против официального Дамаска. Как сообщал Topnews, 18 июня на севере Ракки международная коалиция во главе с США сбила сирийский военный самолёт.

Центральное командование США объяснило ситуацию тем, что самолет сбрасывал бомбы ужшкммт рядом с поддерживаемыми США силами.

В Минобороны РФ пояснили, что это является грубейшим нарушением международного права. В ведомстве добавили, что в это время в воздушном пространстве также боевую задачу выполняли самолёты ВКС РФ.

Как пояснили в Минобороны, командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

«Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием борьбы с терроризмом против законных вооруженных сил государства — члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией», - цитирует сообщение военного ведомства НТВ.

Теперь, заявили в Минобороны, любые воздушные объекты, обнаруженные в районах выполнения боевых задач, будут восприниматься в качестве целей. Это значит, что «в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».

В Совете Федерации РФ в свою очередь заявили, что инцидент со сбитым сирийским самолетом способен спровоцировать большой конфликт. Сенаторы также напомнили, что в Сирии находятся российские комплексы С-300 и С-400.

"С учетом наших возможностей и имеющихся договоренностей нужно предупредить, что в случае проявления такой агрессии будет адекватная реакция", - цитирует РБК первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича.
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