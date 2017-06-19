Коалиция США после атаки сирийского самолета связалась с российскими военными

Коалиция во главе с США сбила самолет сирийской армии.

Представители штаба возглавляемой США коалиции сообщили, что после атаки сирийских войск коалиция сразу же связалась с российскими представителями для деэскалации обстановки.

"Сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки", — приводит канал ABC News заявление центрального ужшкммт командования США по поводу произошедшего.

Также в заявлении говорится о том, что "самолет коалиции продемонстрировал силу и остановил первоначальное наступление".

Как писал TopNews, ранее коалиция подтвердила уничтожение самолета ВВС Сирии. Как пояснили в штабе, сирийский Су-22 был сбит истребителем-бомбардировщиком США F/A-18E Super Hornet.

При этом представители коалиции подчеркнули, что самолет ВС Сирии сбрасывал бомбы рядом с бойцами "Сирийских демократических сил", куда входят курдские отряды народной самообороны. При этом в штабе добавили, что "не ищут конфликта с властями Сирии, России и их союзниками", однако намерены "защищать своих партнеров" и в дальнейшем.