У арестованного за хищения топ-менджера "Роснано" Андрея Горькова нашли элитную недвижимость, общая стоимость которой переваливает за три миллиарда рублей.

У семьи топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова, арестованного по подозрению в многомиллионных хищениях, обнаружили десятки квартир и несколько домов. Общая стоимость жилья инвестиционного директора организации, главой которой является Анатолий Чубайс, достигает 3 млрд рублей, пишет Лайф.

Бывшего топ-менеджера обвиняют в афере на 738 млн рублей с деньгами корпорации. У семьи Горьковых есть 32 квартиры, гаражи и дома в элитных жилых комплексах Москвы. С некоторых пор он стал переоформлять квартиры на свою дочь, брата, родителей-пенсионеров и офшоры.

Басманный райсуд Москвы отправил Андрея Горькова ужшкммт под арест на ближайшие два месяца. Бывшего топ-менеджера "Роснано" обвиняют в злоупотреблении полномочиями, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вывел из "Роснано" 740 миллионов рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Как выяснилось, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения, который в настоящее время находится в бегах.

В списке активов семьи — восьмиэтажное офисное здание в Звонарском переулке в центре Москвы, которое оценивается в 600 млн рублей.

Офшору отошли и два дачных участка в сельском потребительском обществе "Северное". Это общество расположено в деревне Беляниново, близ подмосковных Мытищ. Общая их площадь — 22 сотки, а цена — порядка 70 млн.

На 70-летнего Владимира Горькова оформлена квартира в элитном клубном доме "Кленовый дом" на Пречистенской набережной в районе Остоженки, которую справедливо называют "Золотой милей". Это четырёхэтажный дом авторской архитектуры, в котором всего 20 квартир площадью от 204,1 до 529,1 кв. м с высотой потолков 3,6–4,74 м. Стоимость квартир — от 80 млн до 800 млн рублей. У Горькова-старшего здесь относительно скромное жилище площадью 291 кв. м и гараж. Их стоимость оценивается в 350 млн рублей.

А в знаменитом ЖК "Алые паруса" родственнику топ-менеджера принадлежит квартира площадью 203 квадрата и стоимостью 70 млн рублей. И это лишь немногочисленные примеры.