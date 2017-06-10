Стрельба в Подмосковье сегодня 10.06.2017 в поселке Кратово мужчина расстреливает прохожих, есть жертвы (ВИДЕО)

10 июня в подмосковном поселке Кратово 49-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и стреляет по прохожим. По меньшей мере 4 человека погибли.

В поселке Кратово Раменского района Подмосковья неизвестный мужчина устроил беспорядочную стрельбу по людям из ружья из окна своего дома.

В результате стрельбы по меньшей мере четыре человека погибли, еще трое пострадали. Как сообщает ТАСС, два тела найдены рядом с домовладением, откуда ведется стрельба, еще два - на его территории.

По данным источника Ленты.ру в силовых структурах Подмосковья, со слов соседей в момент ужшкммт начала стрельбы в доме было 5 человек, один из них стрелок, четверо других, вероятно, и есть погибшие. Трое раненых доставлены в Жуковскую городскую больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что у всех огнестрельные раны от охотничьего оружия.

"Стрелок засел в частном доме в Кратово Раменского района. В сарае у его дома очевидцы видели тела двоих убитых. Ещё три человека смогли сбежать от него – у всех огнестрельные ранения. Один лёгкий, двое тяжёлые. По всей видимости преступник удерживал их у себя дома <...> Очевидец: "Я сначала раз слышу выстрел и вижу у него грудина вся в крови и я все бросил и стартанул сюда к дому. И он упал. Оказывается он стрелял оттуда и выстрел насквозь прошел. Он ему в спину попал. Прям промеж лопаток где солнечное сплетение вот такая дыра. Это не пуля, это дробь. Хорошо что я пацана домой отправил. Мы стояли и он мог попасть в нас. У меня сейчас мурашки по коже", - информирует телеграм-канал Mash.

По информации РИА Новости когда к дому прибыли бойцы Росгвардии, мужчина начал стрелять по ним и бросил две гранаты.

В Интернете ведется прямая трансляция штурма дома, где укрылся стрелок.

В соседних домах, по информации агентства, порядка 20 человек прячутся в подвалах. Полиция не может их эвакуировать, так как мужчина ведет «беспорядочную стрельбу».

Стрельба в подмосковном поселке Кратово 10 июня 2017. ВИДЕО

Источник ТАСС заявил, что стрелок ранее служил в Чечне. Его неадекватное состояние объяснил "белой горячкой" от злоупотребления спиртным.

ГУ МВД по Московской области уточнило, что стрелок - мужчина 1967 года рождения.

Как ранее сообщал Topnews, в Тверской области электрик расстрелял 9 человек. Как выяснилось позже, 45-летний москвич вышел из себя, когда отдыхавшие вместе с ним на даче заявили, что если он не был в рядах вооружённых сил, он "не мужик". В ответ на это мужчина отправился за карабином "Сайга", а вернувшись, начал всех расстреливать.