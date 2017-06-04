Массовое убийство под Тверью: электрик из Москвы застрелил 8 человек

Бойня под Тверью, новости на 4 июня 2017: укрывшаяся одеялом женщина спаслась от расправы электрика из Москвы.

Следственный комитет Росси возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в ходе конфликта в садоводческом товариществе в Тверской области: двух женщин и шести мужчин, сообщает ТАСС.

По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта.

В управлении МВД по Тверской области сообщили, что убийство совершил москвич после застолья. По ужшкммт версии следствия, ночью 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме в дачном кооперативе. В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибли восемь человек.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Полицейские установили, что ружье, из которого было совершено убийство, зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит подозреваемому.

Как сообщили в правоохранительных органах, устроивший стрельбу мужчина был электриком.

Женщина спаслась во время бойни под Тверью, укрывшись одеялом

Во время стрельбы троим удалось скрыться, одна из потерпевших спряталась под оделяло, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Вадим Левшин.

Источник агентства сообщил, что стрелявший был, предположительно, электриком, которого позвали помочь по хозяйству.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование данного дела поручено Главному следственному управлению СК России. В настоящее время нападавший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия. На настоящий момент сформирована бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, которая направлена в Тверскую область.