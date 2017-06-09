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Бузова шокировала публику "ужасным нарядом" на премии «МУЗ-ТВ 2017»

Опубликовано 09.06.17 22:15 Бузова шокировала публику "ужасным нарядом" на премии «МУЗ-ТВ 2017»

Бузова претендует на премию в номинации «Прорыв года».

Телеведущая "Дом-2" и новоиспеченная певица Ольга Бузова шокировала публику на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2017».

Судя по опубликованным фото и видео Бузова решила примерить на себе образ Афродиты. Более того в довольно пикантном наряде (интимные места прикрыты лишь вышивкой из бисера и страз) она вышла из огромной ракушки, которую вынесли несколько полуобнаженных юношей.

 

Самый ужасный образ сегодня на премии муз ТВ #бузова 

Публикация от ханна и ВВК (@hanna_art_bbk)

Выбраться из нее Бузовой помог ведущий церемонии Дмитрий Нагиев, который опешил от увиденного.

"Оль, ты с ума сошла? Что ты вытворяешь?" – изумленно спросил у артистки Дмитрий и добавил, что крупногабаритный Филипп Киркоров в эту раковину бы не поместился, у него бы ноги торчали оттуда. 

Бузова претендует на премию в номинации «Прорыв года». За последнее время начинающая исполнительница записала четыре песни.
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