Бузова шокировала публику "ужасным нарядом" на премии «МУЗ-ТВ 2017»
Опубликовано 09.06.17 22:15
Бузова претендует на премию в номинации «Прорыв года».
Телеведущая "Дом-2" и новоиспеченная певица Ольга Бузова шокировала публику на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2017».
Судя по опубликованным фото и видео Бузова решила примерить на себе образ Афродиты. Более того в довольно пикантном наряде (интимные места прикрыты лишь вышивкой из бисера и страз) она вышла из огромной ракушки, которую вынесли несколько полуобнаженных юношей.