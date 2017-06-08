Стропа, по которой он шел, была натянута между конструкциями знаменитой среди любителей острых ощущений телевышки в Галиче.

Воронежская команда экстремалов Wout опубликовала видео подъема на 350-метровую телевизионную вышку А-330 в Галиче (Костромская область) в четверг, 8 июня. Воронежцы прошлись по тросу, закрепленному на конструкции.

Проект назвали «100 шагов над бездной». В день публикации ролика вышку демонтировали с помощью взрыва. По словам администратора группы Wout в соцсети «ВКонтакте» Богдана Корженевского, ребята поехали на вышку в холодное время года (видео было снято зимой), потому что знали, что конструкцию скоро ужшкммт снесут.

"Это самый крутой проект, в котором я когда-либо участвовал. Всё получилось только благодаря большому везению, терпению и слаженной командной работе. Усталость была такая, что хотел оставить дорогостоящее снаряжение, спуститься с вышки и уехать. Такое до нас никто, нигде и никогда не делал", – написал Богдан Корженевский.

YouTube ВИДЕО: воронежский экстремал прошёл по стропе на 300-метровой высоте

Отметим, что Богдан Корженевский бывал на вышке не раз и снимал там захватывающие ролики. Минувшей весной мы писали о таком сюжете: экстремалы со всей России, в том числе из Воронежа, устроили прогулку по стропе на высоте 250 метров над землей.