 
TOP 10

1 "Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

2 Опубликовано ФОТО «Бука», сбившего Boeing 777 на Донбассе. Он из России, утверждают эксперты

3 Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром из-за поддержки терроризма

4 Саратовских врачей обязали сообщать о лишенных девственности несовершеннолетних пациентках

5 "Путин может быть связан с Россией": "анонимные источники" американских СМИ стали мемом (ФОТО)

6 Поведение мэра Сочи на детском празднике возмутило жителей (ВИДЕО)

7 В Рунете появился опасный вирус под видом бесплатных билетов от "Аэрофлота"

8 47-летняя Джей Ло выложила домашнее ВИДЕО без макияжа в Instagram

9 Путин попросил США не учить жить Россию, отвечая на вопрос о коррупции (ВИДЕО)

10 Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации о доходах

Новости наших партнеров

СМИ: эксперты доказали российское происхождение «Бука», сбившего малазийский «Боинг». Есть ФОТО

Опубликовано 05.06.17 09:48 СМИ: эксперты доказали российское происхождение «Бука», сбившего малазийский «Боинг». Есть ФОТО

Специалисты Bellingcat нашли фото, подтверждающее, что "Бук" был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде.

Специалисты из международной экспертно-журналистской группы Bellingcat обнаружили новое доказательство того, что ЗРК "Бук" 332, из которого предположительно был сбит малазийский "Боинг", имеет отношение к России. Как пишет РБК, эксперты нашли снимок, подтверждающий, что "Бук" был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде - воинская часть 32406. 

В  кадре запечатлен механик на фоне "Бука", белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки которого совпадают с отметками на том "Буке", который был снят из России ужшкммт в июне и из Украины в июле 2014 года. В докладе сказано, что за машиной лежит розовый ракетный контейнер. Фотография была сделана в 2013 году, но в Сеть попала только в феврале 2015 года.

Фото: bellingcat.com

Как заявил механик с фотографии, он находился в Курсе в 2013 году и, возможно, в 2014 году. Снимок был сделан на транспортном дворе 53-й бригады. Его словам подтверждает другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года, на котором изображены "Бук" и розовый ракетный контейнер. 

Как писал TopNews, пассажирский "Боинг" рейса МН17 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек.
Другие материалы по этой теме

ИноСМИ: малазийский «Boeing» был сбит российским Буком

Генерал ПВО рассказал, почему "Боинг" не мог быть сбит "Буком"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга