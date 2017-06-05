Специалисты Bellingcat нашли фото, подтверждающее, что "Бук" был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде.

Специалисты из международной экспертно-журналистской группы Bellingcat обнаружили новое доказательство того, что ЗРК "Бук" 332, из которого предположительно был сбит малазийский "Боинг", имеет отношение к России. Как пишет РБК, эксперты нашли снимок, подтверждающий, что "Бук" был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде - воинская часть 32406.

В кадре запечатлен механик на фоне "Бука", белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки которого совпадают с отметками на том "Буке", который был снят из России ужшкммт в июне и из Украины в июле 2014 года. В докладе сказано, что за машиной лежит розовый ракетный контейнер. Фотография была сделана в 2013 году, но в Сеть попала только в феврале 2015 года.

Фото: bellingcat.com

Как заявил механик с фотографии, он находился в Курсе в 2013 году и, возможно, в 2014 году. Снимок был сделан на транспортном дворе 53-й бригады. Его словам подтверждает другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года, на котором изображены "Бук" и розовый ракетный контейнер.

Как писал TopNews, пассажирский "Боинг" рейса МН17 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек.