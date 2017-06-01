«Час откровения настал. Я — дочь главного миллиардера и вора страны»: дочь Пескова "потроллила" блогеров

Елизавета Пескова опубликовала сатирический пост в ответ на нападки пользователей Сети за ее пост о Собянине и критику Москвы.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разместила в соцсети пост, в котором девушка рассказывает о своей "воровской" и шикарной жизни. Конечно же он носит сатирический характер и написан лишь в ответ на критику в ее адрес за пост про московский тротуары, программу реновации и Собянина, работу которого она, к слову говоря одобрила в целом.

Ранее она писала на своей ужшкммт странице в Instagram по поводу «превращения Москвы в Майями или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов», а также прокомментировала программу столичного мэра по расширению тротуаров. По ее мнению, такая программа не применима на примере Москвы, так как тут на LA (Los Angeles - прим.ред) и прогулки по столичным тротуарам в связи с погодными условиями не пользуются актуальностью.

При этом Лиза призналась, что «безгранично уважает Сергея Семеновича, много сделавшего для города за последние 5 лет». Более того она поддержала идею реновации Москвы и не понимает, почему ее критикуют, хотя не начали даже воплощать.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Май 30 2017 в 8:34 PDT

В ответ подписчики Лизы не оценили ее критики, назвав ее даже «псевдокритикой». Многие указали на то, что Лизе ничего не понять – ведь она даже живет не в Москве, а во Франции.

"Постеснялись бы писать подобное, раз живете за счет крови народа»; Хорошо толковать красивые речи, когда бабосов куча); Ах ну да, из Парижа-то виднее будет»; Сгинь за границу и не квакай даже оттуда»; Вы не рубите с плеча. Лучше поживите в Москве подольше, погуляйте по местным улочкам, авось Ваше мнение и изменится)», - пишут комментаторы.

В результате девушка по-своему в ироничной форме ответила своим злопыхателям.

"Совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства", - начинает Елизавета свой рассказ в Instagram, проиллюстрированный ее же портретом в короне, на троне и в красной мантии.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 1 2017 в 8:47 PDT

Затем она рассказала про "команду холопов", которые в том числе пишут для нее посты в соцсети - все, кроме этого. Рабов всего тринадцать - девушка называет их имена, среди прочих есть "Вася, Дима, ну и третий сами представляете".

"Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат... Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру - золотое обёртывание... Золото, конечно, добывает народ", - продолжает дочь Пескова.

И далее вновь поднимает тему воров, точнее, "главного вора страны". По словам Елизаветы, этот самый прославленный в мемах "кремлевский вор" - ее же отец, он учит ее этому "искусству".

"Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа! Так что, будущее - за мной!" - завершает повествование о "своей жизни" Елизавета Пескова.

Тут ее подписки также не оценили иронии Лизы.

"Ты сиди там пока...только тихо сиди.тебе же лучше...; Зайка, твой папа совсем не главный вор, он простой п@здабол...; Попроще,девочка, ты учишься за счёт России. Вот и учись и не позорься зря, а мы ещё тебя потом на квалификацию проверим, может ты ещё и профнепригодна; Дура ты!; Вот оно поколение Пепси, папка наругает ведь!" - пишут они.