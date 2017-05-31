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В Белоруссии изъяли миллионный тираж газеты с неприличным ФОТО на первой полосе

Опубликовано 31.05.17 14:48 В Белоруссии изъяли миллионный тираж газеты с неприличным ФОТО на первой полосе

В столице Белоруссии не допустили к продаже свежий номер «БелГазеты» из-за неоднозначного снимка.

В Минске не допустили к продаже свежий номер белорусского издания «БелГазета» из-за неоднозначной фотографии на передовице. Об этом сообщил в своем Facebook сотрудник газеты Дмитрий Растаев.

"Читатели «БелГазеты», привыкшие покупать свежий номер в киосках «Союзпечати», сегодня этого сделать не смогли: в Минске газета была снята с продажи. Причина - «крамольное» фото на первой полосе. Уж и не помню, когда это последний раз независимым СМИ ставили на выходе такой шлагбаум. В 2010-м? В 2006-м? Интересно, во Франции ужшкммт когда-нибудь снимали с продажи Charlie Hebdo? А в Польше вычищали из киосков вечно провокационную Nie?", - написал он.

Оказалось, дело  в том, что «БелГазета» опубликовала на передовице материал под названием «Приступ коровьего сифилиса» с фотографией быка-осеменителя и зоотехника за работой. На снимке был отчетливо виден детородный орган животного.

"В Беларуси фразой "я такую фотку не поставил бы на обложку" никого не удивишь! :-) И дело не в том, что "каждому своё", а в том, что всем одно и тоже. Charlie Hebdo у нас ещё в типографии бы пустили под нож. А там как раз об отечественном производителе речь и шла! ) Ты просто не в теме. ) Этим заголовком и этим снимком обыграна ситуация с Россельхознадзором, который якобы обнаружил в белорусском молоке лекарство от сифилиса", - позже пояснил Растаев.
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