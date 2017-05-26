 
TOP 10

1 Глава ФИФА: рабочие из КНДР строили "Зенит-Арену" в ужасающих условиях

2 "Золото выносили мешками": в Таджикистане у следователя нашли целый бункер сокровищ (ФОТО)

3 В Белом доме объяснили, почему Трамп оттолкнул премьера Черногории (ВИДЕО)

4 Бывшая няня Малининых рассказала о невыносимых условиях работы у певца (ВИДЕО)

5 Комментатор Геннадий Орлов: "Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат" (ВИДЕО)

6 "Серебренников был обласкан властью": Мединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"

7 Полиция проверяет кинокомпанию режиссера Учителя по запросу Поклонской

8 Эксперты: нефть потянет рубль на дно

9 По делу о теракте в Манчестере задержан десятый подозреваемый

10 ФБР проверяет связи зятя Трампа в рамках "российского дела"

Новости наших партнеров

Комментатор Геннадий Орлов: "Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат" (ВИДЕО)

Опубликовано 26.05.17 09:50 Комментатор Геннадий Орлов: "Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат" (ВИДЕО)

Тина Канделаки объяснила массовые увольнениях на "Матч ТВ" "законами коммерческого телевидения".

По словам комментатора "Матч ТВ" Геннадия Орлова, в настоящее время телеканал испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом, в частности, он говорил со своим коллегой, Кириллом Дементьевым.

Геннадий Орлов: "Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90..."

Кирилл Дементьев: "Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже!"

Геннадий Орлов: "А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство ужшкммт комментаторов".

Кирилл Дементьев: "Все, все, они уже обанкротились.".

Геннадий Орлов: "Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать".

Кирилл Дементьев: "У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги".

В свою очередь, генеральный продюсер "Матч ТВ" назвала массовые увольнения на канале закономерностью.

"Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала «Россия». Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие. Я вела телепрограмму "Самый умный". Ни до, ни после не было программы лучше, но телеканал СТС закрыл ее, потому что так нужно было. В мой адрес не писали письма, не было петиций, не встал народ, не пришли родители, никто ничего не писал. А еще обиднее было потому, что телеканал решил, что ему этот проект больше не нужен. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди", — цитирует Канделаки "Реальное время".
Другие материалы по этой теме

Сайт Sports.ru уличил "Матч ТВ" в заимствовании текстов (ВИДЕО)

Тина Канделаки показала откровенное ФОТО ведущих "Матч ТВ"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга