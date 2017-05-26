Комментатор Геннадий Орлов: "Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат" (ВИДЕО)

Тина Канделаки объяснила массовые увольнениях на "Матч ТВ" "законами коммерческого телевидения".

По словам комментатора "Матч ТВ" Геннадия Орлова, в настоящее время телеканал испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом, в частности, он говорил со своим коллегой, Кириллом Дементьевым.

Геннадий Орлов: "Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90..."

Кирилл Дементьев: "Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже!"

Геннадий Орлов: "А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство ужшкммт комментаторов".

Кирилл Дементьев: "Все, все, они уже обанкротились.".

Геннадий Орлов: "Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать".

Кирилл Дементьев: "У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги".

Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx — Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 25 мая 2017 г.

В свою очередь, генеральный продюсер "Матч ТВ" назвала массовые увольнения на канале закономерностью.

"Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала «Россия». Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие. Я вела телепрограмму "Самый умный". Ни до, ни после не было программы лучше, но телеканал СТС закрыл ее, потому что так нужно было. В мой адрес не писали письма, не было петиций, не встал народ, не пришли родители, никто ничего не писал. А еще обиднее было потому, что телеканал решил, что ему этот проект больше не нужен. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди", — цитирует Канделаки "Реальное время".