"Как неловко": Трамп бесцеремонно оттолкнул премьера Черногории ради места в первом ряду

Американский лидер с невозмутимым видом прорвался в первый ряд к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Президент США Дональд Трамп совершил скандальный поступок на саммите НАТО в Брюсселе. Соцсети шокированы грубостью американского лидера, сообщает Лайф.

Так, в то время, когда генсек альянса вёл всех гостей — лидеров стран-участниц — к месту встречи, глава Белого дома грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих рядом с генсеком НАТО Столтенбергом. При это на кадрах записи видно, что Душко Маркович остаётся обескуражен поведением Трампа.

"Трамп что, просто оттолкнул ужшкммт другого лидера НАТО, чтобы выйти вперед остальных?" – интересуется в твиттере журналист CNBC Стив Копак, опубликовавших видео происшедшего.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

Позже он же опубликовал момент с отталкиванием в слоу-мо.

Slo-mo: Trump appears to push aside/shove another NATO leader to get to the front of the group. pic.twitter.com/K0OC6QnEL4 — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

Отметим, что поступок Трампа осудил и экс-посол США в России Майкл Макфол. "Как неловко. Сегодня не показано достаточно признаков лидерства", - отметил он со ссылкой на запись Копака.

Некоторые считают, что причиной такого поведения американца стало опоздание президента Португалии, который, нарушив договоренности, приехал последним, хотя на его месте должен был быть президент США.