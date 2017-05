"Как неловко": Трамп бесцеремонно оттолкнул премьера Черногории ради места в первом ряду

Президент США Дональд Трамп совершил скандальный поступок на саммите НАТО в Брюсселе. Соцсети шокированы грубостью американского лидера, сообщает Лайф.

Так, в то время, когда генсек альянса вёл всех гостей — лидеров стран-участниц — к месту встречи, глава Белого дома грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих рядом с генсеком НАТО Столтенбергом. При это на кадрах записи видно, что Душко Маркович остаётся обескуражен поведением Трампа.

"Трамп что, просто оттолкнул ужшкммт другого лидера НАТО, чтобы выйти вперед остальных?" – интересуется в твиттере журналист CNBC Стив Копак, опубликовавших видео происшедшего.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd