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Москвичка обвинила ведущего Первого канала в изнасиловании

Опубликовано 24.05.17 18:16 Москвичка обвинила ведущего Первого канала в изнасиловании

Ведущий Первого канала Роман Будников назвал себя жертвой "Дианы Шурыгиной".

Девушка по имени Анастасия заявила, что над ней надругался ведущий Первого канала Роман Будников. По словам москвички, это произошло во время сеанса массажа. Как говорит девушка, она работает массажистом, а 44-летний Будников вызвал ее на дом для проведения процедуры, пишет "Ридус".

Как следует со слов Анастасии, мужчина напал на девушку во время сеанса массажа: «Он бил меня по голове, я ужшкммт теряла сознание несколько раз. Этого человека нужно изолировать от общества, я считаю, он должен сидеть в тюрьме».

Девушка рассказала, что обратилась в правоохранительные органы, но это не принесло результатов. По ее словам, заявление в полицию она подала еще в августе прошлого года, но обращение постоянно переводили из отдела в отдел.

Сетевое сообщество Mash разместило видеоролик с рассказом Анастасии.

Сам Роман Будников отрицает свою причастность к изнасилованию, в котором его обвинила массажистка Анастасия. Ведущий программы "Фазенда" крайне удивился такому повороту событий и предложил свою версию случившегося. Он считает эту историю проделками поклонницы, которая подобным образом привлекает к себе внимание кумира.

Издание Дни.ру связалось с Романом и попросило объяснить, что же произошло на самом деле.

"Я думаю, слава Дианы Шурыгиной не дает покоя молодым и не очень умным особам", – лаконично ответил Будников.

Ведущий Первого канала не исключает, что девушка выдвинула обвинения в его адрес, считая такое поведение лучшим способом пропиариться за счет официального лица самого рейтингового телеканала страны.
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