Следователи пришли с обысками в квартиру режиссера Кирилла Серебренникова

К режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову пришли с обысками.

Правозащитница и журналистка Ольга Романова сообщила об обысках у режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, сообщает "Интерфакс".

Об обысках у Серебренникова также написал в фейсбуке журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа со ссылкой на неназванные источники.

Позже РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования уточнил, что обыск у режиссера «Гоголь-центра» проходит по делу о хищениях. По данным источника в деле фигурирует ущерб на сумму более миллиона рублей.

В свою очередь источник ТАСС рассказал, что обыски проводят ужшкммт следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела. Собеседник агентства не уточнил, о какой статье идет речь. Он добавил, что задержанных пока нет, будут проводиться допросы и другие следственные действия.

В 2013 году в «Гоголь-центре» проходила проверка спектакля «Отморозки» Серебренникова. Правоохранительные органы потребовали предоставить видеозапись спектакля, но театр отказался выполнить это требование.

Серебренников известен по таким фильмам, как "Изображая жертву", "Измена", "Ученик" и другие.

Кирилл Серебренников известен своей активной общественной позицией. Он участвовал в протестных акциях «Стратегия-31» и «За честные выборы!», подвергал критике действия властей РФ в конфликте в Грузией в 2008 году, подписывал открытые письма с призывом выпустить из тюрьмы экс-юриста ЮКОСа Светлану Бахмину и участниц «Pussy Riot», высказывался против «закона Димы Яковлева» и ужесточения законодательства о митингах. Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с 2012 года.