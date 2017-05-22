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Рэпер Дрейк побил рекорд Адель по числу побед в номинациях Billboard Music Awards (ВИДЕО)

Опубликовано 22.05.17 13:41 Рэпер Дрейк побил рекорд Адель по числу побед в номинациях Billboard Music Awards (ВИДЕО)

Канадский исполнитель стал триумфатором церемонии Billboard Music.

Известный канадский хип-хоп исполнитель Drake стал триумфатором церемонии Billboard Music Awards - рэпер получил 13 статуэток, вручаемых журналом Billboard, в том числе клавный приз - лучшему исполнителю. Тем самым артист побил прошлогодний рекорд певицы Адель, взявший 12 наград.

Как сообщает РИА Новости, на прошедшей накануне вечером в Лас-Вегасе церемонии Drake признали лучшим рэп-исполнителем, лучшим музыкантом из рейтингов Top Billboard 200 и Top Hot 100, рекордсменом по продажам, а его альбом Views стал лучшим в рейтинге альбомов Top Billboard 200, а также лучше рэп-пластинкой.

Кроме того, по 5 наград ужшкммт получили Бейонсе и дуэт Twenty One Pilots. Бывший участник группы One Direction певец Zayn стал лучшим новым исполнителем, песня Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка стала самой продаваемой, а группу Coldplay наградили за лучший рок-тур.

Новая пластинка легендарной группы Metallica, ставшая первой за 8 лет,  Hardwired…To Self Destruct победил в номинации Лучший альбом.
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