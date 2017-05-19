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СМИ: Усманов записал несогласованный с Кремлем ответ Навальному на личной яхте (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.05.17 09:00 СМИ: Усманов записал несогласованный с Кремлем ответ Навальному на личной яхте (ФОТО, ВИДЕО)

Кадры были сняты с помощью закрепленного на штативе iPhone 7 Plus.

Как сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники, миллиардер Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному на своей яхте Dilbar при помощи закрепленного на штативе iPhone 7 Plus. 

ФОТО: Яхта Алишера Усманова Dilbar

Обращение к Навальному стало личной инициативой Усманова, он не согласовал ее с властями, в отличие от иска к оппозиционеру, который был подан по согласованию с Кремлем. 

Как писал TopNews, в ролике бизнесмен ответил на претензии Навального, а чтобы доказать ужшкммт это, представители Усманова передали журналистам документы, свидетельствующие о его правоте. Так, в распоряжении издания оказался приговор военного трибунала Узбекистана, согласно которому в 1980 году будущий миллиардер получил восемь лет лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки, причем в тексте не идет речь об изнасиловании, как утверждал Навальный.

Бизнесмена реабилитировали в 2000 году. Также представители Усманова предоставили документы, в которых содержится информация о том, что он в 2016 году заплатил 2,7 млрд рублей налогов, а за последние 10 лет — примерно 500 млн долларов налогов, хотя Навальный заявлял, что бизнесмен уклоняется от уплаты налогов. 

Видеообращение Усманова было выпущено перед предварительным заседанием суда по иску о защите чести и достоинства, который тот подал к Навальному после выхода фильма "Он вам не Димон".

Сам Алексей Навальный на своем YouTube-канале пригласил Усманова на дебаты и побещал опубликовать подробный ответ на все претензии миллиардера на следующей неделе. 
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