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"Леша, тебе придется ответить передо мной": Навальный пригласил Усманова на дебаты (ВИДЕО)

Опубликовано 19.05.17 07:17 "Леша, тебе придется ответить передо мной": Навальный пригласил Усманова на дебаты (ВИДЕО)

Для проведения дебатов оппозиционер предложил площадку своего "Фонда борьбы с коррупцией".

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видеообращение, в котором заявил, что готов принять участие в дебатах с российским миллиардером Алишером Усмановым после его послания, где бизнесмен опроверг обвинения Навального в свой адрес. Навальный также пообещал по пунктам ответить на заявления Усманова, сделанные им в видеообращении.

"СМИ написали, что они готовы организовать какие-то дебаты и не боюсь ли я прийти на такие дебаты — меня ужшкммт спрашивали много раз. Не боюсь, я обращаюсь, в том числе, к Алишеру Бурхановичу Усманову, на вы, говорю, да — я готов участвовать в таких дебатах", — сказал оппозиционер.

В качестве площадки для проведения дебатов он предложил использовать свой "Фонд борьбы с коррупцией". Также он отметил, что расценивает видеообращение Усманова к нему как угрозу.

Навальный добавил, что свой ответ на видеообращение он намерен опубликовать в начале следующей недели

Как писал TopNews, накануне, в день начала судебного разбирательства по иску к Навальному, Алишер Усманов опубликовал видеообращение,  в котором ответил на обвинения в свой адрес, в том числе по поводу утверждений о передаче участка с особняком фонду, якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

Также коммерсант опроверг, что утверждения о неуплате им налогов в России и слова Навального о том, что источник его состояния — крупнейшие приватизационные сделки.

18 мая в Люблинском суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Слушания по существу назначены на 30 мая. В своем иске Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию.
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