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"Тьфу на тебя, Алексей Навальный": видеобращение Усманова к оппозиционеру попало в Сеть (ВИДЕО)

Опубликовано 18.05.17 10:41 "Тьфу на тебя, Алексей Навальный": видеобращение Усманова к оппозиционеру попало в Сеть (ВИДЕО)

Перед судом с оппозиционером миллиардер Алишер Усманов записал видеообращение.

Известный российский миллиардер Алишер Усманов перед судом с оппозиционером Алексеем Навальным записал для него видеообращение. Бизнесмен, обращаясь к политику на "ты", заявил, что адресует свое послание людям, которые "пока еще думают, что ты говоришь правду". По его словам, Усманов чувствует со стороны. Навального "страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена" Также коммерсант напоминает, что Навальный просил назвать его негодяем и говорит: "Пора назвать тебя тем, кто ты ужшкммт есть".

"Негодяй – это человек, который, не зная другого, готов лгать о нем. Ты врешь, что я преступник. Мне скрывать нечего. Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме, причем по реально сфабрикованному делу за кражу социалистической собственности. Ты сказал, что я отсидел за изнасилование", – сказал Усманов.

Свое видеообращение бизнесмен закончил словами: "Тьфу на тебя, Алексей Навальный".

Видео с Алишером Усмановым было опубликовано утром 18 мая перед началом заседания по иску о защите чести и достоинства, который тот подал к Навальному. По существу иск будет рассмотрен 30 июня.
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