Джамала ответила на обвинения Меладзе в провале Украины на "Евровидении"

По словам певицы, ее выбор на отборе поддержали зрители.

Украинская певица Джамала, занимавшая место члена жюри в национальном отборе на "Евровидение-2017", ответила на критику Константина Меладзе в свой адрес. Она заявила, что не собирается извиняться за своё решение отдать голос за рок-группу O.Torvald, которая заняла 24-е место на конкурсе. По словам артистки, её выбор поддержали также зрители.

"Я абсолютно не согласна с тем, что жюри Национального отбора должно извиниться за свой выбор, и ужшкммт лично я ни за что извиняться не собираюсь. Коллективный балл от жюри совпал с баллом, который O.Torvald получила по результатам зрительского голосования, то есть и жюри, и зрители проголосовали за этого участника вместе", — сказала победительница прошлого "Евровидения" в комментарии STB.

По ее словам, "Евровидение" — это конкурс, нет никаких гарантий, а результаты непредсказуемы.

"Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступила на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников. Я поздравляю Женю Галича и ребят из O.Torvald с отличным выступлением!" — отметила она.