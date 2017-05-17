Константин Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на "Евровидении 2017" (ВИДЕО)

Музыкант возложил ответственность в плохом результате Украины на конкурсе на членов жюри в отборе.

Известный продюсер Константин Меладзе прокомментировал провал Украины на "Евровидении", где страна-хозяйка состязания заняла рекордно низкое 24-е место из 27. Музыкант возложил ответственность за это на членов жюри.

Как писал TopNews, в жюри национального отбора на Украине участвовали сам Меладзе, Андрей Данилко (Верка Сердючка) и победительница прошлогоднего конкурса Джамала. Именно она проголосовала за участника O.Torvald, который в итоге попал на конкурс. Мужская часть судей также не ужшкммт сошлась во мнении: Данилко голосовал за исполнителя MELOVIN, а Меладзе – за певицу TAYANNA.

"Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку», - объяснил поражение продюсер «Лайфу». «Хотелось бы извиниться за столь плачевное выступление и за столь позорный итог нашего участия…Вина за это лежит исключительно на членах жюри, которые не справились со своей задачей и не отобрали наисильнейшего человека для участия в этом "Евровидении"", - уверен Константин Меладзе.