 
TOP 10

1 Момент взрыва газа в Волгограде попал на ВИДЕО

2 Daily Star: Третья мировая неизбежна, в ней погибнет 2,2 млрд человек

3 СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГИЛ взорвать российский самолет

4 Максим Фадеев рассказал, как разругался с Константином Эрнстом

5 "Либо вы зажрались, либо извините": коммунальщики Минобороны пожаловались на зарплату в 2000 рублей (ВИДЕО)

6 Глава ЛНР Плотницкий назвал условие возвращения республики в состав Украины

7 Константин Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на "Евровидении 2017" (ВИДЕО)

8 На Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов

9 "Дуров даже представить себе не мог": журналист нашел древний пост создателя "ВКонтакте" о будущем Украины

10 Российские телеканалы отказались транслировать матчи ЧМ-2018 и объяснили, почему

Новости наших партнеров

Константин Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на "Евровидении 2017" (ВИДЕО)

Опубликовано 17.05.17 09:18 Константин Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на "Евровидении 2017" (ВИДЕО)

Музыкант возложил ответственность в плохом результате Украины на конкурсе на членов жюри в отборе.

Известный продюсер Константин Меладзе прокомментировал провал Украины на "Евровидении",  где страна-хозяйка состязания заняла рекордно низкое 24-е место из 27. Музыкант возложил ответственность за это на членов жюри.

Как писал TopNews, в жюри национального отбора на Украине участвовали сам Меладзе, Андрей Данилко (Верка Сердючка) и победительница прошлогоднего конкурса Джамала. Именно она проголосовала за участника O.Torvald, который в итоге попал на конкурс. Мужская часть судей также не ужшкммт сошлась во мнении: Данилко голосовал за исполнителя MELOVIN, а Меладзе – за певицу TAYANNA.

"Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку», - объяснил поражение продюсер «Лайфу». «Хотелось бы извиниться за столь плачевное выступление и за столь позорный итог нашего участия…Вина за это лежит исключительно на членах жюри, которые не справились со своей задачей и не отобрали наисильнейшего человека для участия в этом "Евровидении"", - уверен Константин Меладзе.
Другие материалы по этой теме

Джамала заявила о желании выступить в Крыму

"Фух, провели": Кличко прокомментировал проведение «Евровидения»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга