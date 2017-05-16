Познер попросил РПЦ и Кремль объяснить, почему в России сажают за атеизм (ВИДЕО)

В РПЦ на это призвали Познера не опасаться срока за атеизм, в Кремле просто прокомментировали.

Известный журналист Владимир Познер в прямом эфире на Первом канале поделился своим мнением о ситуации с блогером Русланом Соколовским. Телеведущий попросил разъяснить, не оскорбляет ли он религиозные чувства патриарха Кирилла, и заявил, что его могут осудить за атеистические взгляды, передает "День Online".

Так Познер завершил свою передачу, показанную в эфире вечером 15 мая. "Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку", — заявил Познер.

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Дело в том, что ужшкммт в мотивировочной части приговора Соколовскому фигурировали слова об отрицании существования бога. Сам Познер является атеистом.

"Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что Бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность: не ожидает ли меня суд и, даст бог, мягкий приговор?", - сказал Познер.

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ, сообщил радиостанции «Говорит Москва», что РПЦ не считает атеизм поводом для уголовного преследования.

«Мы считаем, что атеистические убеждения, равно как и любые другие, кроме экстремистских или человеконенавистнических, связаны с достоинством человека. И необходимо уважение к человеку, придерживающемуся, в том числе, и атеистических убеждений. Декларация того, что человек атеист, является поводом для диалога и дискуссии, но никак не для уголовного преследования», - заявил он.

В РПЦ не стали рассматривать вопрос Владимира Познера как провокацию. При этом Кипшидзе подчеркнул, что приговор в отношении Соколовского был связан не с тем, что он атеист, а с тем, что он своими высказываниями унижал достоинство людей, в том числе христиан, мусульман и других «убежденческих групп».

«Появление данного вопроса связано с тем, что очень многие СМИ ошибочно распространяют информацию о том, что блогер Соколовский был наказан за то, что он ловил покемонов и за то, что он атеист. Я убежден, что это не так. И причина обвинительного приговора – нападки на человеческое достоинство. Я призываю к тому, чтобы приговор в отношении блогера рассматривался именно как намерение российской правоприменительной системы защитить людей от унижения их достоинства», - подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать обращение телеведущего Владимира Познера к Владимиру Путину с вопросом о применении к атеистам закона об оскорблении чувств верующих в связи с вынесенным приговором блогеру Руслану Соколовскому, сообщает ТАСС.

"Нет, не будет никакой реакции", - сказал пресс-секретарь. "Это вопрос риторический", - считает он. "Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля, это касается нашей судебной системы", - заявил журналистам Песков.