 
TOP 10

1 СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге

2 Исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

3 В Сети появилось ВИДЕО расстрела двух полицейских в Астрахани

4 СМИ: глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

5 "Вот вам хрен!": Макаревич дал концерт в Петербурге после теракта в метро

6 Путин договорился с Лукашенко о цене на газ

7 Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

8 Дочь экс-главы Саратова затравили за ФОТО Porsche и жалобу на плохие дороги

9 С 4 апреля 2017 в России вступают в силу изменения в ПДД и новые штрафы ГИБДД

10 Уфологи нашли на Луне череп зверя (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

С 4 апреля 2017 в России вступают в силу изменения в ПДД и новые штрафы ГИБДД

Опубликовано 04.04.17 10:03 С 4 апреля 2017 в России вступают в силу изменения в ПДД и новые штрафы ГИБДД

Обзор изменений ПДД с 4 апреля 2017 года и введение нового штрафа ГИБДД.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2017 года №333 с 4 апреля 2017 года вступают в силу изменения в Правила дорожного движения и в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщает Госавтоинспекция РФ на  своем сайте.

Ограничения для начинающих водителей с 4 апреля 2017

Начинающим водителям запрещается:

- буксировка транспортных средств;

- перевозка людей на мотоциклах и мопедах.

С 4 апреля 2017 года вводятся соответствующие новые пункты в Правила дорожного движения:

- п. 20.2.1 При буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно ужшкммт осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет.

- п. 22.2.1 Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А" или подкатегории "А1" в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.

Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП с их участием.

Штраф за отсутствие опознавательных знаков

Также с 4 апреля 2017 года запрещается эксплуатация транспортных средств без опознавательных знаков, в том числе без знака "Шипы" и "Начинающий водитель".

"Начинающий водитель" - в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм - сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.

"Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

За управление транспортным средством без соответствующих опознавательных знаков частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Замена водительских прав по-новому

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 326 внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, обеспечивающие возможность приема документов и выдачи российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и выдачи международных водительских удостоверений в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предусматривается, что наряду с возможностью замены водительских удостоверений в Госавтоинспекции у граждан имеется также возможность подать заявление и получить в многофункциональных центрах поступившие из подразделений Госавтоинспекции водительские удостоверения.

Кроме того, уточнен вопрос о замене российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при условии представления действующего медицинского заключения по собственной инициативе можно получить новое водительское удостоверение со сроком действия 10 лет.
Другие материалы по этой теме

Названа причина освобождения Нилова с поста главы ГИБДД

Участник гонок по Москве на Gelandewagen вновь задержан за нарушение ПДД

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга