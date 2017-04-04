С 4 апреля 2017 в России вступают в силу изменения в ПДД и новые штрафы ГИБДД

Обзор изменений ПДД с 4 апреля 2017 года и введение нового штрафа ГИБДД.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2017 года №333 с 4 апреля 2017 года вступают в силу изменения в Правила дорожного движения и в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщает Госавтоинспекция РФ на своем сайте.

Ограничения для начинающих водителей с 4 апреля 2017

Начинающим водителям запрещается:

- буксировка транспортных средств;

- перевозка людей на мотоциклах и мопедах.

С 4 апреля 2017 года вводятся соответствующие новые пункты в Правила дорожного движения:

- п. 20.2.1 При буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно ужшкммт осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет.

- п. 22.2.1 Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А" или подкатегории "А1" в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.

Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП с их участием.

Штраф за отсутствие опознавательных знаков

Также с 4 апреля 2017 года запрещается эксплуатация транспортных средств без опознавательных знаков, в том числе без знака "Шипы" и "Начинающий водитель".

"Начинающий водитель" - в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм - сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.

"Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

За управление транспортным средством без соответствующих опознавательных знаков частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Замена водительских прав по-новому

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 326 внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, обеспечивающие возможность приема документов и выдачи российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и выдачи международных водительских удостоверений в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предусматривается, что наряду с возможностью замены водительских удостоверений в Госавтоинспекции у граждан имеется также возможность подать заявление и получить в многофункциональных центрах поступившие из подразделений Госавтоинспекции водительские удостоверения.

Кроме того, уточнен вопрос о замене российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при условии представления действующего медицинского заключения по собственной инициативе можно получить новое водительское удостоверение со сроком действия 10 лет.