Курс доллара на сегодня, 24 марта 2017: рубль останется дорогим ближайшее время - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 24 марта 2017: ЦБ РФ снизил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 24 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 17,4 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 62,09 рубля, курс доллара на 24 марта 2017 был понижен на 11,32 копейки - до 57,52 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 14,06 копейки - до 59,58 рубля.

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Аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко констатирует, что на этой ужшкммт торговой неделе происходит одновременное снижение нефтяных котировок и укрепление рубля, причем, по его словам, эти тренды не исчерпают себя до выходных.

Он отметил, что очевидная слабость нефтяного рынка, скорее всего, сохранит свое давление на котировки. Ранее "черное золото" уже опускалось до психологически-важной отметке в 50 долларов за баррель, а затем происходил небольшой отскок.

Укреплению цен на энергоресурсы не способствуют и опубликованные Минэнерго данные о товарных запасах нефти в США, которые за неделю выросли на 4,954 млн баррелей против ожидавшегося рынком снижения на 2,5 млн.

Также Яковенко напоминает, что сейчас рынок ожидает решение Конгресса относительно скандальной американской программы здравоохранения Obamacare.

"До конца текущей недели рубль останется дорогим, в районе 58 к доллару, нефть в отсутствие поддержки так же сохранит текущие позиции возле отметок 50,5-51 долларов за баррель", - цитирует эксперта "Российская Газета".