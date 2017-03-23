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Опубликовано ВИДЕО последствий взрывов на складах под Харьковом

Опубликовано 23.03.17 20:40 Опубликовано ВИДЕО последствий взрывов на складах под Харьковом

При этом украинские власти обвинили в инциденте Россию и народные республики Донбасса.

В Сеть опубликовано ВИДЕО над окрестностями города Балаклея в Харьковской области, где продолжается пожар на армейском складе боеприпасов. Как видно на записи, кроме хранилища снарядов, горят жилые дома, в частности, охвачена огнем одна из пятиэтажек.

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ликвидация последствий ЧП может занять неделю.

«Сегодня по причинам рассматривается от диверсии, которая не исключена, до халатности, которую также необходимо проверить. Необходимо проверить ужшкммт все версии», — сообщил "Интерфаксу" глава правительства.

ВИДЕО последствий взрывов на складах под Харьковом

Между тем в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) считают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сами подорвали склад с боеприпасами. Так, по словам подполковника ЛНР Андрея Марочко, идея о пожаре ВСУ пришла после известия о скором визите заместителя министра обороны Украины по вооружению. Чтобы скрыть нехватку боеприпасов, их решили вовсе взорвать, устроив диверсию.

Момент взрыва на скаладах боеприпасов в Балаклее. ВИДЕО

При этом украинские власти обвинили в инциденте Россию и народные республики Донбасса. По словам Марочко, украинские военные продавали украденные боеприпасы в Станично-Луганском районе.

Ранее TopNews писал, что ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны Украины, который расположен у Балаклеи, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов
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