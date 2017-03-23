Взрыв в Харькове на складе боеприпасов устроили диверсанты из РФ на беспилотниках - министр обороны Украины (ВИДЕО)

Взрывы в Харькове сегодня 23 марта, последние новости: ДНР и ЛНР отвергли обвинения в причастности к пожару на украинском арсенале. А в Кремле переадресовали вопрос Минобороны.

Ко взрывам на складе боеприпасов в Балаклее в Харьковской области может быть причастна «дружественная страна Российская Федерация». Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает «Интерфакс-Украина».

В «первую очередь это могут быть представители, которые помогают террористическим группировкам, выполняют боевые задачи», считает министр обороны. Также он рассматривает причастность к ЧП представителей «террористических группировок» из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми ужшкммт и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. Проводится эвакуация населения. По последним данным, погибших и пострадавших нет.

По словам Полторака, диверсию могли устроить с помощью сброса взрывного устройства с беспилотника. Это происходит, по мнению министра, из-за гибридной войны со стороны России в отношении Украины. Глава украинского Минобороны напомнил, что в декабре 2015 года на этих же складах был пожар. «Тогда диверсанты использовали зажигательные снаряды с напалмом и забрасывали их на территорию арсенала при помощи дронов», — сказал министр.

"У нас есть "очень дружественная страна" — Российская Федерация, я думаю, что, в первую очередь, это могут быть те, кто помогает террористическим группировкам, которые на сегодня выполняют боевые задачи", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, кто может быть причастен к диверсии. "Ну и, конечно же, представители террористических группировок ЛНР и ДНР", — цитирует министра РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ право ответить на слова о причастности российских военнослужащих к пожару на складе боеприпасов в украинском Харькове, передает РЕН-ТВ.

"Давайте все-таки министерство обороны (России) будет отвечать на заявление министра обороны Украины", – заявил представитель Кремля.

В Донецке отрицают причастность ополченцев к пожару на украинском военном складе, в самопровозглашенной Донецкой народной республике не исключают, что причиной пожара стала халатность украинских силовиков.

"Попытки украинских военных переложить вину за все проблемы внутри слабой и погрязшей в коррупции армии ничего, кроме сожаления, вызывать не могут. Разумеется, никакого отношения к этому пожару мы не имеем", - заявили "Интерфаксу" в минобороны (ДНР).

Собеседник агентства сообщил, что разведка ДНР располагает сведениями об истинных причинах пожара на складе.

"Бесконтрольность утечек данных в украинских вооруженных силах позволила нам получить сведения о предварительных причинах произошедшего. Скорее всего, имела место обыкновенная халатность украинских военных, несоблюдение ими элементарных правил безопасности, обусловленное нахождением некоторых из них на территории воинской части в нетрезвом виде. А любые заявления Киева о якобы диверсиях - это просто смешно", - сказал представитель Минобороны ДНР.

Между тем, в Сети появилось видео с момента первого взрыва на складе боеприпасов. На размещенных в Сети кадрах видно, как после оглушительного взрыва над городом поднимается гигантский столб дыма.

Взырв в Харькове сегодня на складе боеприпасов. ВИДЕО