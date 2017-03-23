Взрыв в Харькове на складе боеприпасов попал на ВИДЕО

Взрыв в Харькове, последние новости: причина взрыва боеприпасов на складе в городе Балаклея уже известна.

Взрыв в Харькове на складе боеприпасов стал результатом диверсии

В Харьковской области вблизи города Балаклея на военном складе боеприпасов прогремел взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация.

По данным местного "Канала 24", из опасного района эвакуируют местных жителей. По словам очевидцев, выезды из города забиты плотным потоком машин.

Взрывы на складе боеприпасов в Харькове ужшкммт были запечатлены на видео. В кадре видно, как буквально каждую секунду происходят новые разрывы снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Взрыв в Харькове на складе боеприпасов. ВИДЕО

Как сообщает украинское агентство УНН, возгорание произошло примерно в четыре часа утра по местному времени. Сейчас в Балаклейском районе развернут штаб пожаротушения и принимаются меры для локализации возгорания. На место направлена группа офицеров министерства обороны во главе с заместителем министра генерал-лейтенантом Игорем Павловским.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной детонации боеприпасов на складе в Харьковской области, по предварительным данным, стала диверсия.

Он отметил, что на площадках, где возник пожар, хранились танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 и 152 миллиметров. На площади 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.