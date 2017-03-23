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Медведев опроверг слова Путина о своей болезни

Опубликовано 23.03.17 15:14 Медведев опроверг слова Путина о своей болезни

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что не болел в последнее время.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса в области авиаперевозок опроверг слова президента Владимира Путина, что болел в последнее время.

Как сообщает "Интерфакс", один из участников выразил радость в связи с его выздоровлением, на что Медведев в ответ заявил «Да я и не болел».

Напомним, как ранее сообщал Topnews, 14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что глава правительства заболел гриппом.

«Эпидемическая ситуация у нас идет на ужшкммт убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал Путин.

На следующий день Медведев встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном, а фото премьер-министра на фоне кафе в районе "Роза-Хутор" вызвало скандал. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказывался комментировать слова президента о болезни главы правительства. Представитель Медведева Наталья Тимакова также их не комментировала.
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