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"Не уберегли": слова Путина о заболевшем Медведеве стали предметом шуток в соцсетях

Опубликовано 14.03.17 16:04 "Не уберегли": слова Путина о заболевшем Медведеве стали предметом шуток в соцсетях

Владимир Путин объяснил отсутствие Медведева на совещании по здравоохранению в Кремле.

Среди участников встречи президента с членами правительства в Кремле сегодня не было премьер-министра Дмитрия Медведева. Обычно глава правительства не пропускает эти совещания, так что причина должна была быть весомой. Оказалось, премьер заболел, вероятно, гриппом, пишет "РГ".

"Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", - начал заседание Владимир Путин.

Сегодня в графике председателя правительства ужшкммт значилась, в частности, встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. Президент попросил главу Минздрава Веронику Скворцову доложить об эпидемиологической ситуации в стране.

Блогеры и микроблогеры тут же подхватили интересное словосочетание. Твиттер, фейсбук и даже «ВК» празднуют появление нового мема.

К слову, оппозиционный политик Алексей Навальный написал, что советует премьеру пить «Арбидол» и «Кагоцел», которые его правительство заставляет закупать государственные больницы. Поможет».

Напомним, что оба эти лекарства, которые в свою бытность министром здравоохранения продвигала Татьяна Голикова, позиционировались правительством как средства для борьбы с гриппом, в том числе его тяжелыми формами, однако не имели при этом клинически подтвержденных доказательств эффективности.
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