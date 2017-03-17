"Спалили гриппозника": Сеть взорвало ФОТО заболевшего Медведева в горах

Болезнь Медведева усилила слухи о его скорой отставке, несмотря на его быстрый выход на работу.

Премьер Дмитрий Медведев вернулся к работе после больничного. Он провел встречу в Москве с президентом Армении Сержем Саргсяном. Об этом сообщается на сайте правительства.

«У вас сегодня были большие переговоры с Владимиром Владимировичем. Не знаю, осталось ли что-то для правительства, но если что-то от нас зависит, то я с удовольствием эти вопросы готов с вами обсудить», – сказал Медведев.

Кроме того, на сайте кабмина опубликован фото с встречи.

Днем ужшкммт ранее, как писал Topnews, президент Владимир Путин сообщил о болезни Медведева. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – отметил он. В последний раз Медведев появлялся на публике 10 марта.

Любители конспирологии, конечно же, заподозрили, что болезнь иного рода — политическая. Не вынес, мол, премьер позора мелочных обид, нанесенных очередной порцией вылитого недоброжелателями компромата. Либо же невыносимым стал уже сам Медведев, и его не сегодня-завтра ждет отставка, пишет "МК".

"Не случайно, дескать, о недуге объявил не кто иной, как Путин. Как следовало ожидать, слухи о медведевской болезни оказались сильно преувеличенными. Уже в среду поправившийся премьер встречался с прилетевшим в Москву президентом Армении. Но обращают на себя внимание слова Сержа Саргсяна, прозвучавшие во время означенного рандеву. После прошедших накануне переговоров с Путиным вопросов к российскому премьеру у него «особо не осталось», пошутил гость с юга. Милая, добрая шутка. Которая, однако, лишний раз подтверждает известную истину: незаменимых у нас нет. В этом правиле есть лишь одно исключение, и это отнюдь не Медведев", - говорится в статье.

Тем временем в Инстаграмм CoffeeBarBerry "Архыз Ski""Роза Хутор" появилась запись о новом госте. Им оказался болевший в тот день Медведев.

"На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с Премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и Заместителем председателя Правительства РФ Хлопониным А.Г. Всем очень понравился наш кофе", - говорится в сообщении.

Это фото произвело фурор. Сразу последовали комментарии типа "спалили гриппозника". Позже их пытались опровергнуть записями о том, что снимок якобы был сделан в пятницу, 10 марта.