Диана Шурыгина: 5 часть "Пусть говорят" от 07.03.2017 смотреть онлайн можно уже в Сети (ВИДЕО)

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 5 выпуск от 7 марта 2017 года стал продолжением прошлого выпуска "На донышке".

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 5 выпуск ток-шоу Малахова уже появился в Сети

7 марта 2017 года в Сети появился заключительный, пятый выпуск ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" с участием скандально известной несовершеннолетней жертвы изнасилования из Ульяновска Дианы Шурыгиной.

5 выпуск "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной стал продолжением предыдущей, 4-й части, вышедшей в эфир накануне и посвященной свалившейся на голову юной студентки колледжа небывалой славе.

Гостями в студии в этом выпуске стали ужшкммт блогер Владислав Копылков, приехавший из Эстонии, присутствовавший на сьемках четвертой части блогер Николай Соболев, общественный деятель Павел Пятницкий. Также на программу снова пришли родители Дианы Шурыгиной, а получивший в итоге срок в колонии Сергей Семенов дал видеоинтервью.

Кроме того, авторы "Пусть говорят" поинтересовались мнением жителей Ульяновска относительно произошедшей ситуации, и большинство горожан сошлись во мнении, что вина за случившееся, прежде всего, лежит на родителях подростков.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", 5 выпуск. Смотреть онлайн 07.03.2017. ВИДЕО

Диана Шурыгина после съемок в "Пусть говорят" может стать участницей "Дом 2"

Ведущий другого скандального шоу - "Дом-2" - Влад Кадони считает, что Диана Шурыгина является потенциальной звездой телестройки. При этом он пригласил 17-летнюю студентку колледжа на периметр, когда ей исполнится 18 лет.

"По достижении совершеннолетия было бы единственно верной ситуацией для нее оказаться в стенах нашего любимого телепроекта "Дом-2". Потому что можно, конечно, из пустого в порожнее переливать не один год произошедшее с ней. Можно гадать, что она сделала, а чего нет, виновата она или нет. Но, к сожалению, правду общественность так и не узнает", – сказал Кадони.

Он уверен, что если бы Диана Шурыгина пожила на "Доме 2", то ее поведение стало бы понятным для всех.

"Если бы она несколько месяцев пожила на нашем проекте, где жизнь показывается 24 часа в сутки, то мы бы все про этого человека абсолютно поняли. Если бы такая ситуация произошла на "Доме-2", то камеры бы точно все зафиксировали. На проекте в принципе нет возможности возникновения какой-либо противоречивой ситуации. Шурыгина бы ничего от нас не утаила. Мне бы с ней пару тет-а-тет провести, и все у нее будет хорошо", – приводит слова Влада Кадони Life.