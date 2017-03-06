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Диана Шурыгина: 4 часть "Пусть говорят" от 06.03.2017 смотреть онлайн можно уже в Сети (ВИДЕО)

Опубликовано 06.03.17 14:36 Диана Шурыгина: 4 часть "Пусть говорят" от 06.03.2017 смотреть онлайн можно уже в Сети (ВИДЕО)

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 4 выпуск от 6 марта 2017 года посвящен свалившейся на голову жертвы изнасилования славе.

Диана Шурыгина в "Пусть говорят":  4 выпуск ток-шоу Малахова уже появился в Сети

В Сети появился 4 выпуск шоу "Пусть говорят" с участием 17-летней жертвы изнасилования в Ульяновске Дианы Шурыгиной. Тема программы была озвучена словами, ставшими визитной карточкой девушки - "На донышке".

Во время 4 выпуска "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной, ведущий шоу Андрей Малахов рассказал, какая невероятная слава обрушилась на голову девушки после выхода ток-шоу "Первого канала".

Во время съемок нового выпуска "Пусть говорят"  в ужшкммт студии присутствовали рэперы Андрей Бровкин и Владислав Гапон, которых пригласили на передачу после записи клипа в поддержку осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова. 

Также программу посетил подросток из Твери Филипп Чернорук, сделавший на ноге татуировку с изображением Дианы Шурыгиной.

Во время съемок гостям в студии показали пародию на Андрея Малахова и Диану Шурыгину по мотивам фильма "На 50 оттенков темнее", также обсуждались нелестные слова в адрес ульяновской школьницы со стороны российских знаменитостей. В частности, ведущая скандального шоу "Дом 2" Ксения Бородина назвала девушку "ненормальной" во время трансляции в "Перископе".

Кроме того, в студии присутствовали известный блогер Николай Соболев, журналист Александр Яковлев, певец Прохор Шаляпин, экс-участник "Дома 2" Рустам Солнцев и другие.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", 4 выпуск. Смотреть онлайн 06.03.2017. ВИДЕО

В ходе разговоров и даже перепалок большинство экспертов пришли к выводу о том, что повсеместный пиар на истории Дианы Шурыгиной пора уже прекращать.

Как писал TopNews, история с изнасилованием Дианы Шурыгиной превратила девушку в звезду и интернет-мем. "Первый канал" показал уже несколько выпусков уроженкой Ульяновска, благодаря чему Диане стали поступать предложения поработать моделью и даже сняться в кино. Кроме того, она успешно зарабатывает в своем "Инстаграм" и даже открыла свой YouTube-канал
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