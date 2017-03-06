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Дима Билан болен: СМИ узнали о предстоящей тяжелой операции артиста (ФОТО)

Опубликовано 06.03.17 11:01 Дима Билан болен: СМИ узнали о предстоящей тяжелой операции артиста (ФОТО)

Дима Билан серьезно болен и нуждается в операции. Об этом стало известно на церемонии ZD AWARDS от самого артиста.

Дима Билан болен: на премии «Звуковая Дорожка» стало известно о госпитализации певца

По итогам минувшего года Дима Билан стал "Певцом года", получив музыкальную премию "Звуковая Дорожка". Однако забрать награду лично у артиста не получилось. Во время сеанса телефонной связи с залом "Крокус Сити Холл" Дима рассказал, что находится в больнице, пишет "КП".

"Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", - поделился с поклонниками артист.

В своем Instagram он написал, что находится в отпуске и заверил поклонников, что ужшкммт вскоре пойдет на поправку.

 

Дима Билан сильно похудел из-за болезни

В прошлом году зрители заметили, что Дима Билан сильно похудел. Тогда-то певец впервые признался, что его беспокоил один недуг.

 

 

#билантест 🖖🏼 #bilantest

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

"Просто я решил себя немножко разгрузить, поскольку гастрольные будни не способствуют правильному режиму питания, - объяснил своё похудение Дима Билан. - И поскольку были предпосылки возможного гастрита, я решил прислушаться к своему организму, более внимательно отнестись к своему здоровью. Я практикую сейчас сыроедение (система питания, в которой полностью исключается употребление всякой пищи, подвергшейся тепловойобработке-Ред.), занимаюсь спортом. Ем часто, но мало. Стараюсь есть по утрам каши. Просто более избирательно стал относиться к тому, что ем".

В этом году Диме Билану исполнилось 35 лет. За свою карьеру он дважды представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение», первый раз в 2006 году заняв второе место с песней «Never Let you Go», а второй раз в 2008 году с композицией «Believe».

Тогда Билан занял первое место и стал первым певцом от России, одержавшим победу в престижном международном музыкальном конкурсе.
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