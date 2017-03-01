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В Москве появилась площадь Фиделя Кастро и Андрея Карлова

Опубликовано 01.03.17 19:46 В Москве появилась площадь Фиделя Кастро и Андрея Карлова

Отметим, что на Кубе именем Кастро запретили называть улицы и площади.

Первые таблички с названием площади Фиделя Кастро установлены в Москве. Такое название теперь носит пересечение 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц, передает ТАСС со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Также по данным агентства, в московском районе Дорогомилово установили указатели на улице имени убитого в Турции российского Андрея Карлова. Проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской был безымянным, решение о переименовании его в улицу Андрея Карлова было ужшкммт принято в феврале.

Лидер Кубинской революции, создатель и руководитель первого социалистического государства в Западном полушарии — Кубы — Фидель Кастро умер 26 ноября 2016 года на 91-м году жизни.

Власти Анкары ранее приняли решение переименовать улицу, на которой расположено посольство России в Турции, в честь Андрея Карлова.
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