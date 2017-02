Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые после разрыва с Брэдом Питтом показалась на публике.

Джоли вместе с шестью детьми приехала в Камбоджу на премьеру своего фильма "Сначала они убили моего отца", который рассказывает о местной писательнице и правозащитнице.

Джоли также посетила резиденцию короля страны, удостоилась его аудиенции.

Angelina Jolie makes first official appearance with children amid Brad Pitt custody battle https://t.co/0n2MmVYt1o pic.twitter.com/1Ji0ngiYMA

В кинокартине рассказывается об ужасах во времена правления Красных кхмеров в 1975-1979 годах. Тогда ужшкммт было убито около двух миллионов человек. Отмечается, что снять этот фильм Джоли уговорил сын Мэддокс.

Angelina Jolie is honoured for her new film in Cambodia https://t.co/3tr7psB4RF pic.twitter.com/5yhsQBfzcO