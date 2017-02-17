Трамп: Я унаследовал бардак после Барака Обамы

Также американский лидер написал в своем Twitter, что слухи о его связях с Россией распускают демократы, утратившие свои позиции в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президента США Барак Обама оставил ему «бардак» как внутри страны, так и за рубежом, сообщают РИА Новости.

"Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!" — сказал Трамп на встрече с журналистами, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал CNN.

"И дома, и за рубежом это просто бардак: рабочие места утекают из страны низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность ужшкммт за рубежом, куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом", — сказал президент США.

Также американский лидер написал в своем Twitter, что слухи о его связях с Россией распускают демократы, утратившие свои позиции в Белом доме. призвал «провальные» СМИ, вроде газеты New York Times, извиниться за ряд компрометирующих его сведений, в том числе о связях с Россией. По словам президента, подобная информация стала следствием «незаконной» утечки данных.

«Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости!» — высказался он, имея в виду под цифрой 306 число голосов выборщиков, поддержавших его кандидатуру.