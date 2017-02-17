 
TOP 10

1 Маньяк, убивший и изнасиловавший 30 пенсионерок, задержан в Питере

2 Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на встрече с Лавровым

3 Появились подробности розыгрыша сенатора Маккейна пранкерами Вованом и Лексусом

4 «Краснодар» одержал победу над «Фенербахче» (ВИДЕО)

5 «Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (ВИДЕО)

6 "Зенит" проиграл "Андерлехту" первый матч Лиги Европы (ВИДЕО)

7 Запредельный пилотаж Су-35C сняли на ВИДЕО

8 ВИДЕО столкновения гигантского НЛО с Солнцем появилось в Сети

9 ВИДЕО смертельной схватки черной вдовы с коброй "взорвало" Сеть

10 Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram

Новости наших партнеров

Трамп: Я унаследовал бардак после Барака Обамы

Опубликовано 16.02.17 22:07 Трамп: Я унаследовал бардак после Барака Обамы

Также американский лидер написал в своем Twitter, что слухи о его связях с Россией распускают демократы, утратившие свои позиции в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президента США Барак Обама оставил ему «бардак» как внутри страны, так и за рубежом, сообщают РИА Новости.

"Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!" — сказал Трамп на встрече с журналистами, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал CNN.

"И дома, и за рубежом это просто бардак: рабочие места утекают из страны низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность ужшкммт за рубежом, куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом", — сказал президент США.

Также американский лидер написал в своем Twitter, что слухи о его связях с Россией распускают демократы, утратившие свои позиции в Белом доме.  призвал «провальные» СМИ, вроде газеты New York Times, извиниться за ряд компрометирующих его сведений, в том числе о связях с Россией. По словам президента, подобная информация стала следствием «незаконной» утечки данных.

«Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости!» — высказался он, имея в виду под цифрой 306 число голосов выборщиков, поддержавших его кандидатуру.
Другие материалы по этой теме

«Летят утки»: Песков прокомментировал слухи о запрете российским СМИ хвалить Трампа

СМИ: разведка США утаивает от Трампа секретные данные

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга