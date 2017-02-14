14-летний хоккеист "Витязя" умер после драки с одноклубником (ФОТО)

Тренер Курочкин, в команде которого умер 14-летний хоккеист, отстранён от работы.

Федерация хоккея России начала свое расследование трагедии, которая произошла 11 февраля в Подольске. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

В офисе Федерации хоккея России состоялось внеочередное заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ. На нем был рассмотрен трагический эпизод в хоккейной школе «Витязь» (Подольск), в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рождения Илья Солнышкин. По его итогам было принято решение о применении санкции в отношении ужшкммт тренеров команды «Витязь-2003» Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела (окончания следственных действий).

"На настоящий момент расследование продолжается. В ходе него, возможно, будут применены и санкции в отношении других ответственных официальных лиц. К расследованию подключены медицинская служба ФХР и служба безопасности ФХР", - отмечается в сообщении.

11 февраля после тренировки по хоккею умер 14-летний воспитанник СДЮСШОР "Витязь". Ему стало плохо после занятия, прибывшие врачи не смогли спасти его жизнь. Друзья погибшего Ильи С. рассказали, что на тренировке произошла драка.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, мальчик скончался около 19:00 после тренировки по хоккею в ледовом дворце "Витязь" в Подольске. По данным СКР, на здоровье ребенок ранее не жаловался и имел допуск врачей к занятиям спортом, занимаясь хоккеем в спортивной секции девять лет. Ранее никаких проблем со здоровьем или товарищами по команде у него не было. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В тот же день стало известно имя погибшего мальчика: Илья С. 2003 года рождения, родом из Санкт-Петербурга. Он занимался в детской команде «СКА», а позднее переехал с родителями в Подольск, чтобы играть за юношескую команду «Витязя».

На странице Ильи в «ВК» вместо аватарки появилась свечка, а друзья и родственники тут же рассказали свою версию его гибели: якобы он умер от побоев со стороны одноклубников, пишет MediaLeaks.

Вскоре в комментариях были названы фамилии тех, кто якобы избил мальчика. Страницы подростков, которых обвинили в преступлении, в социальных сетях были вскоре удалены. Однако информация о них на сайте хоккейного клуба сохранилась: Стас Я. и Иван Ч. 2003 года рождения числятся в той же команде, что и Илья С.