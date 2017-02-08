Названы 9 лекарств от гриппа, которые признаны учеными РАН "лже" (ФОТО)

Журналисты подготовили перечень популярных гомеопатических препаратов, которые, с точки зрения РАН, должны продаваться с приставкой "лже".

Как писал TopNews, ранее Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук порекомендовала Минздраву РФ изъять из государственных клиник гомеопатические лекарства. Члены комиссии подготовили меморандум "О лженаучности гомеопатии", где называют механизмы ее предполагаемого воздействия противоречащими "известным химическим, физическим и биологическим законам", отмечая, что "убедительные экспериментальные подтверждения её эффективности отсутствуют".

Тем не менее, в независимости от того, будут ли эти препараты изъяты из ужшкммт клиник, их все равно можно будет купить в аптеках.

На этом информационном фоне Лайф составил список наиболее популярных гомеопатических препаратов в российских аптеках, которые россияне активно покупают в период гриппа и простуды, но которые теперь должны продаваться с приставкой "лже", с точки зрения РАН.

Агри (от 89 руб.)

Токсикодендрон дуболистный, йодид мышьяка, аконит аптечный, лаконос американский, бриония

Анаферон (от 213 руб.)

Аффинно очищенные антитела к человеческому интерферону гамма

Афлубин (от 517 руб.)

Горечавка жёлтая, аконит аптечный, бриония двудомная, железа фосфат, молочная кислота

Вибуркол (от 387 руб.)

Ромашка обыкновенная, белладонна, плантаго майор, солянум дулькамара, пульсатилла пратенсис

Инфлюцид (от 724 руб.)

Аконит аптечный, переступень двудомный, посконник пронзеннолистный, гельземий вечнозелёный

Оциллококцинум (от 369 руб.)

Экстракт печени и сердца барбарийской утки

Циннабсин (от 864 руб.)

Красный сульфид ртути (циннабарис), дихромат калия, желтокорень канадский, цветки эхинацеи узколистной

Энгистол (от 424 руб.)

Коллоидная сера

Эргоферон (от 324 руб.)

Антитела к гамма-интерферону человека аффинно очищенные