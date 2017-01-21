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Трамп на балу в честь инаугурации взорвал зал танцем с женой Меланьей (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 21.01.17 10:29 Трамп на балу в честь инаугурации взорвал зал танцем с женой Меланьей (ФОТО, ВИДЕО)

В день инаугурации многие эксперты отметили хороший вкус и высокий стиль нарядов Меланьи Трамп.

Дональд и Меланья Трамп на одном из традиционных балов, которыми завершается церемония инаугурации, исполнили первый танец в качестве президента и первой леди США.

«Мы это сделали, мы сделали это», — обратился Трамп к присутствующим в зале гостям. «Мы начали этот путь, и они сказали, что у нас, у меня, нет шансов — но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день», — отметил новый ужшкммт глава государства, которого цитирует Лента.ру.

Первая леди была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьером при участии самой Мелании.

Президентская чета станцевала медленный танец под музыку Фрэнка Синатры «Мой путь». К ним присоединились вице-президент Майк Пенс со своей супругой Карен, а также дети из обеих семей.

Многие эксперты уже отметили хороший вкус и высокий стиль нарядов Меланьи Трамп, при том, что после победы на президентских выборах ее супруга дизайнеры Софи Тиллет и Том Форд, ранее предоставлявшие свои композиции для Мишель Обамы, заявили, что не будут работать с женой миллиардера, отмечает ТАСС.

Спустя какое-то время к танцующим президенту и первой леди присоединились вице-президент Майкл Пенс со своей супругой Карен. Следом на сцену вышли дети Дональда Трампа: его дочь Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером, сыновья Дональд-младший и Эрик с женами.

Всего в день инаугурации у Трампа запланированы три бала, два из них проходят в крупнейшем центре для выставок и конференций Вашингтона, а третий, посвященный вооруженным силами страны, состоится в Национальном строительном музее.
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