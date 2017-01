Трамп на балу в честь инаугурации взорвал зал танцем с женой Меланьей (ФОТО, ВИДЕО)

Дональд и Меланья Трамп на одном из традиционных балов, которыми завершается церемония инаугурации, исполнили первый танец в качестве президента и первой леди США.

«Мы это сделали, мы сделали это», — обратился Трамп к присутствующим в зале гостям. «Мы начали этот путь, и они сказали, что у нас, у меня, нет шансов — но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день», — отметил новый ужшкммт глава государства, которого цитирует Лента.ру.

Первая леди была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьером при участии самой Мелании.

First Lady Melania Trump is wearing a dress by designer Carolina Herrera, as she dances with President Trumphttps://t.co/3dAngYnpnq pic.twitter.com/jWqRvB3Ft1