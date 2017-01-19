CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации

В случае нападения на Трампа 20 января ситуация будет более сложной.

Репортер телеканала CNN Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения на избранного президента США Дональда Трампа и на высших лиц конгресса. Об этом сообщают РИА Новости.

В сюжете напоминает, что по правилам конституции штатов, в случае убийства президента, его заменяет спикер палаты представителей, за ним же следует председатель сената. Если и с ним что-то случится, обязанности главы государства исполнят министры.

Однако в случае нападения ужшкммт на Трампа 20 января ситуация будет более сложной. Ведь к полудню, министры Обамы, в том числе госсекретарь Джон Керри, сложат свои полномочия, в то время как выдвинутый Трампом кандидат на пост госсекретаря — Рекс Тиллерсон — еще не утверждён в должности сенатом.

Таким образом, в случае непредвиденных ситуаций, обязанности главы госдепа начнёт временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон. Этот преемник тоже будет не из команды Трампа, ведь сенат ещё никого не утвердил.

Политолог Джон Фортье заявил в интервью телеканалу, что на инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая ещё находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введён в должность, а сенат не утвердит его назначения.

Стоит отметить, что данный репортаж вызвал в соцсетях большой резонанс. Многие раскритиковали журналиста, заявив, что придумывать сценарий покушения на избранного президента — ненормально.

В крайнем же случае (убийство всех возможных приемников власти) США выбирается так называемый дежурный преемник – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Тем временем пользователи Сети оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.

"По-видимому, CNN считает, что это нормально – в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы; CNN призывает к покушению на президента Трампа? Почему я не удивлена", — написал один из пользователей.