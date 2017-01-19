 
TOP 10

1 CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации (ВИДЕО)

2 Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо (ВИДЕО)

3 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

4 В Мексике ученик школы на уроке расстрелял учительницу и трех одноклассников (ВИДЕО)

5 На этапе КМ в Антхольце по биатлону победила немка Дальмайер (ВИДЕО)

6 Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

7 Порошенко: Украина сделает Америку снова великой

8 Кузен Джорджа Майкла рассказал СМИ об истинных причинах смерти певца

9 СМИ: рубль рухнул на заявлениях Шувалова

10 Землетрясение в Италии: лавина накрыла отель с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации

Опубликовано 19.01.17 19:50 CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации

В случае нападения на Трампа 20 января ситуация будет более сложной.

Репортер телеканала CNN Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения на избранного президента США Дональда Трампа и на высших лиц конгресса. Об этом сообщают РИА Новости.

В сюжете напоминает, что по правилам конституции штатов, в случае убийства президента, его заменяет спикер палаты представителей, за ним же следует председатель сената. Если и с ним что-то случится, обязанности главы государства исполнят министры.

Однако в случае нападения ужшкммт на Трампа 20 января ситуация будет более сложной. Ведь к полудню, министры Обамы, в том числе госсекретарь Джон Керри, сложат свои полномочия, в то время как выдвинутый Трампом кандидат на пост госсекретаря — Рекс Тиллерсон — еще не утверждён в должности сенатом.

Таким образом, в случае непредвиденных ситуаций, обязанности главы госдепа начнёт временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон. Этот преемник тоже будет не из команды Трампа, ведь сенат ещё никого не утвердил.

Политолог Джон Фортье заявил в интервью телеканалу, что на инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая ещё находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введён в должность, а сенат не утвердит его назначения.

Стоит отметить, что данный репортаж вызвал в соцсетях большой резонанс. Многие раскритиковали журналиста, заявив, что придумывать сценарий покушения на избранного президента — ненормально.

В крайнем же случае (убийство всех возможных приемников власти)  США выбирается так называемый дежурный преемник – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Тем временем пользователи Сети оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.

"По-видимому, CNN считает, что это нормально – в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы; CNN призывает к покушению на президента Трампа? Почему я не удивлена", — написал один из пользователей.
Другие материалы по этой теме

Гневное письмо «журналистов Белого дома» Трампу оказалось фейком (ФОТО)

Американские журналисты написали Трампу открытое письмо

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга