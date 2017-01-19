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Курс доллара на сегодня, 19 января 2017: рубль рухнул на заявлениях Шувалова - СМИ

Опубликовано 19.01.17 13:33 Курс доллара на сегодня, 19 января 2017: рубль рухнул на заявлениях Шувалова - СМИ

Курс валют на сегодня, 19 января 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 19 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 19 января 2017 составляет 59,18 руб., курс евро на сегодня равен 63,22 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на отметке 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 19 января 2017 равен 62,02 руб. и 65,52 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс доллара и евро сегодня, 19 января 2017 года, растет на заявлениях Шувалова

По словам первого вице-премьера России Игоря Шувалова, в ужшкммт сложившихся условиях ЦБ РФ может начать покупать валюту. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке", - приводит слова Шувалова РИА Новости.

На заявлениях Шувалова стала падать стоимость российской валюты: к 12.57 мск курс доллара вырастал на 0,47 руб. до 60,03 руб., курс евро – на 0,72 руб. до 64,01 руб.

Также первый вице-премьер заявил о том, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса нацвалюты.

"Сейчас волатильность рубля бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес", – сказал он, добавив, что власти нашей страны обсуждают, как будет взаимодействовать ЦБ и правительство в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня.
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