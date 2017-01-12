Причина крушения Ту-154 в Сочи, последние новости: следствие исключило версию теракта

Последние новости о разбившемся самолете в Сочи: специалисты не нашли следов криминального взрыва на борту разбившегося авиалайнера.

Причина крушения самолета Ту-154 в Сочи: СМИ сообщили, что это не теракт

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на близкий к следствию источник, эксперты не нашли следов криминального взрыва на борту самолета Ту-154, разбившегося в конце декабря в Сочи, или его боевого поражения ракетой.

По информации издания, такой вывод был сделан по результатам взрывотехнических экспертиз извлеченных со дна Черного моря обломков лайнера. Таким ужшкммт образом, появлявшиеся ранее предположения были "аргументированно исключены" следствием из списка возможных причин катастрофы.

В частности, эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ тщательно проверили на наличие следов взрывчатки обломки разбившегося Ту-154, личные вещи пассажиров, багаж, а также гуманитарный груз, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа лайнера. Также была оценена специфика повреждений конструкций самолета, изучены сквозные отверстия в его деталях.

Собеседник журналистов утверждает, что экспертами не было найдено ни одного фактора, который бы даже косвенно говорил о теракте или обстреле самолета. Теперь специалисты сосредоточились на версии о возможной ошибке, допущенной экипажем самолета. Однако точный ответ на вопрос о том, почему разбился Ту-154 в Сочи предстоит дать военно-авиационным экспертам, занятым анализом информации с параметрического и речевого самописцев.

Как писал TopNews, ранее в Минобороны заявили, что версия теракта на борту самолета не исключается, несмотря на отсутствие следов взрыва на обломках самолета. Однако позднее глава службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергея Байнетова отметил, что по итогам расшифровки "черных ящиков" ведомство пришли к выводу о том, что взрыва на борту не было, хотя на борту могло произойти "некое механическое воздействие".

Самолет Ту-154 Министерства обороны России разбился через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, все они погибли.