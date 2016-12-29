Новое YouTube ВИДЕО крушения Ту-154 прояснило последние слова пилота про закрылки

Крушение Ту-154 под Сочи: новое 3D видео реконструкции на Ютуб объясняет последние слова пилота разбившегося в Сочи самолета.

Крушение самолета в Сочи 2016: самолет перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд

Разбившийся в районе Сочи 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154 успел набрать высоту только в 250 метров, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, передает "Интерфакс".

"Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров", - сказал Байнетов на пресс-конференции в Москве в четверг. На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров в час, - сказал представитель Минобороны.

Он также сообщил, что ужшкммт одна из фраз которую произнес командир воздушного судна говорит о начале развития особой ситуации на борту.

Минобороны пояснило последнюю фразу пилота Ту-154 перед крушением самолета

"Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит", - сказал Байметов.

Он добавил, что радиообмен был краток.

"Радиообмен был крайне краток, вы можете себе представить что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?", - отметил Байметов.

РЕН ТВ подготовил 3D-реконструкцию произошедшего над Черным морем рано утром 25 декабря.

Ту-154 – самолет, серьезно отличающийся по конструкции от современных лайнеров. Расположенные в хвосте три двигателя, удлиненный обтекаемый корпус и крылья, расположенные под более острым углом к корпусу позволяют самолету развить большую скорость. Но эти же особенности конструкции делают воздушное судно более требовательным к центровке. То есть центр тяжести должен быть расположен ближе к носу. Чем дальше он смещается к хвосту – тем больше вероятность того, что тяжелые двигатели приведут к увеличению угла атаки, кабрированию и – как следствие – к сваливанию в штопор.

На YouTube ВИДЕО журналисты реконструировали крушение Ту-154 в Сочи в 3D

В последний момент КВС произнес фразу про закрылки. При подъеме обломков лайнера со дна Черного моря было видно, что закрылки убраны. Эксперты описывают картину произошедшего так. Пилоты произвели взлет, на небольшой высоте лайнер еще не набрал достаточной скорости. И в этот момент летчики решили убрать закрылки. Произойти это могло по двум причинам - по привычке или в попытке уменьшить сопротивление и увеличить скорость.

Ту-154 чувствителен к центровке, во время дозаправки люди могли переместиться ближе к хвосту, и центровка была нарушена. Таким образом закрылки оставались тем единственным фактором, что не давал лайнеру задрать нос вверх до критического положения. До положения, когда крылья и фюзеляж начинают "затенять" и сами двигатели, и стабилизатор на хвосте. До положения, когда штурвалом еще можно удержать судно в нужном положении. Как только закрылки были убраны, поток воздуха в двигателе ослаб, скорость еще больше упала, возможно, произошел помпаж двигателей, самолет стал кабрировать. Самолет попал в режим глубокого сваливания и затем – плоского штопора.