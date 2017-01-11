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СМИ узнали, откуда появился скандальный доклад о Трампе и проститутках

Опубликовано 11.01.17 16:32 СМИ узнали, откуда появился скандальный доклад о Трампе и проститутках

Оказалось, что многие престижные издания "повелись" на выдумки одного из пользователей форума 4Chan.

Как писал TopNews, ранее американское издание BuzzFeed опубликовало у себя на сайте "доклад" из некоего источника, в котором утверждалось, что избранный президент США Дональд Трамп имеет "тесные связи" с Россией, а во время своего пребывания в Москве нанимал проституток, чтобы те якобы мочились на кровать, где ночевали Барак и Мишель Обама в президентском номере гостиницы "Ритц Карлтон". Оказалось, что этот "доклад" был частично основан на выдумке одного из пользователей форума 4Chan, однако ужшкммт это совсем не помешало многим СМИ, в том числе CNN, широко растиражировать эту информацию.

Так, 10 января 2017 года американский телеканал CNN сообщил о том, что в распоряжении редакции оказался 35-страничный документ, в котором содержится серьезный компромат на Трампа. Журналисты утверждали, что документ говорит о другом компромате на миллиардера, который якобы есть у российских спецслужб, причем якобы конспект этого материала прилагался к докладу о попытке России повлиять на внутреннюю американскую политику, который представили президенту Бараку Обаме и Трампу на этой неделе.

Не став раскрывать детали, телеканал заявил, что у него есть многочисленные источники, подтверждающие, что конспект действительно показывали президентам и что в нем фигурирует компромат, в котором якобы речь идет о "частной жизни" Трампа.

Спустя некоторое время на сайте BuzzFeed появилась заметка под заголовком "Эти доклады предполагают, что у Трампа тесные связи с Россией". В ней говорится о том, что ФСБ якобы собрала компромат на Трампа во время его визита в Россию. При этом журналисты выложили все 35 страниц на сайт, утверждая, что автором материала является "бывший сотрудник британской разведки".

Сам Дональд Трамп категорически отверг обвинения в свой адрес.

Основная суть доклада заключается в том, что Дональд Трамп якобы очень не любит Барака Обаму, а когда он приезжал в Москву, то поселился в президентском сюите отеля "Ритц Карлтон", где до этого жила чета Барака и Мишель Обамы. После этого миллиардер заказал в номер нескольких проституток и заставлял их мочиться друг на друга на "президентской постели", чтобы таким образом унизить чету Обама.

Скандал с "золотым дождем" в соцсетях уже окрестили "Голденггейт" (Goldengate) по аналогии с "Уотергейтом".

«Вот так заканчивается Америка. Не взрывом, а журчанием» (непереводимая игра слов, «pisser» по-английски означает неприятное обстоятельство или противного человека).

Многие восприняли историю всерьез, в том числе и ряд СМИ.

Однако спустя некотрое время выяснилось, что одним из соавторов "доклада" является анонимный пользователь форума 4Chan. Оказалось, что как минимум сюжет о "золотом дожде" был написан пранкерами, после чего передан политическому обозревателю и уважаемому журналисту Рику Уилсону. Именно от него "сенсация" попала в эфир CNN и на сайт BuzzFeed. Однако сам Рик Уилсон напрочь отрицает, что получил материалы от пользователей политической борды 4Chan и передал их в редакцию BuzzFeed.

Примечательно, что "доклад" появился в публичном доступе прямо перед первой пресс-конференцией Трампа, которая начнётся 11 января в 19:00 мск, а 20 января Дональд Трамп должен официально вступить в должность президента США.
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