BuzzFeed: Трамп во время визита в Москву приглашал в номер проституток

СМИ опубликовали доклад о "российском компромате" на Трампа. WikiLeaks уже прокомментировал эту информацию, а сам Трамп назвал материал "тотальной охотой на ведьм".

Власти России в течение пяти лет оказывали поддержку Дональду Трампу и собрали на него обширный компромат. Такие утверждения содержатся в отчетах бывшего агента британской разведки, которые, по информации CNN, легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы.

Отчеты бывшего агента, датируемые 2015-2016 годами, обнародовал американский ресурс BuzzFeed. Как отмечает портал, они готовились для «политических оппонентов» Трампа.

В документах, в частности, утверждается, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него ужшкммт во время посещения Москвы в 2013 году. В частности, речь шла о встречах Трампа с проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton, где ранее останавливались Барак и Мишель Обама.

Окружение Трампа, в том числе руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж, как утверждается в отчетах, имело «хорошо законспирированные связи» с российским руководством. В ходе их встреч с представителями российских властей обсуждались вопросы сотрудничества РФ и США в сфере энергетики и западные санкции против РФ.

Москва, как следует из отчетов, оказывала помощь Трампу, в том числе путем передачи информации о деятельности Демократической партии США. Команда миллиардера якобы имела связи на высшем уровне в Кремле и российском дипломатическом корпусе в Соединенных Штатах и передавала Москве разведданные через «российских олигархов и их семьи, живущие в США».

"Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", - сказано в публикации.

В ней также говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством президента России.

Buzzfeed отмечает, корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

При этом в документе есть неточности, которые издание называет "явными ошибками". Так, автор несколько раз опечатался в названии Альфа-Групп и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Портал WikiLeaks в своем твиттере заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Россия якобы собирает компрометирующую информацию на избранного президента США Дональда Трампа недостоверной, сообщает "Газета.ру".

«35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности», — говорится в сообщении сайта.

Сам Дональд Трамп опроверг последние публикации местных СМИ. Соответствующую запись республиканец оставил во вторник на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Фальшивые новости - тотальная политическая охота на ведьм", - написал он. "BuzzFeed выдает непроверяемые утверждения о Трампе и России", - добавил миллиардер позднее.

Он также разместил публикацию одного из своих адвокатов Майкла Коэна, который отрицал появившиеся во вторник утверждения телекомпании CNN, сетевого издания BuzzFeed и других медиаресурсов. В частности, юрист заявил, что "никогда в жизни не бывал в Праге" и, следовательно, не мог участвовать в тайной встрече с некими российскими посредниками. По словам Коэна, во время приписываемых ему событий он на самом деле отмечал свое 50-летие с женой и сыном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"В определенный момент тиражирование ложных новостей надо прекратить. Речь идет об избранном президенте США. Если мы хотим создать себе образ силы и ума во всем мире, то следует начать действовать интеллигентно", - заметил адвокат.