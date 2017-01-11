Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что NADO должны собирать мочу, а не вмешиваться в политику.

Антидопинговые организации Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии подписали требование об отстранении всех российских спортсменов от соревнований .

Поводом для таких действий стали сведения из скандального доклада Макларена, на основании которого Россия уже лишилась ряда турниров, среди которых Чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапа Кубка мира по биатлону и других. Этот же доклад канадского юриста WADA инициировал открытие расследования в отношении ужшкммт многих российских спортсменов, с допинг-пробами которых якобы производились манипуляции, пишет Life.

20 национальных антидопинговых агентств уверены, что РФ не должна принимать участие и проводить спортивные турниры, пока "в стране не будет искоренена государственная система сокрытия допинговых нарушений". По мнению подписантов, потенциальный запрет должен распространяться и на чемпионат мира по футболу 2018 года, хотя ранее президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно заявлял, что Россия в любом случае проведёт этот турнир, как и Кубок конфедераций 2017 года.

На этом фоне вице-премьер российского правительства Виталий Мутко заявил, что Национальные антидопинговые организации (NADO), призвавшие отстранить наших спортсменов от соревнований и лишить страну всех международных турниров, должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику.

"Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению", — цитирует Мутко "Р-Спорт".

Вице-премьер отметил, что каждый должен заниматься своим делом, а политические вопросы находятся не в ведении антидопинговых организаций, а в компетенции Международного олимпийского комитета.